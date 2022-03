Hari Pendengaran Dunia Promosikan Mendengar untuk Seumur Hidup

HARI pendengaran sedunia (World Hearing Day/WHD) akan diperingati pada tanggal 3 Maret dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mencegah ketulian, mencegah gangguan pendengaran, dan mencegah penyakit lainnya.

"Selain itu hari pendengaran dunia juga ikut mempromosikan bagaimana melakukan perawatan telinga dan pendengaran di seluruh dunia," kata Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan-Kepala Leher dr. R. Ena Sarikencana, SpTHTKL(K) dalam dialog daring, Selasa (1/3).

Tema hari pendengaran tahun ini yakni 'To Hear For Life, Listen With Care' atau 'Mendengar Seumur Hidup, Mendengar dengan Kehati-hatian' tema yang ditetapkan WHO tersebut fokus pada memiliki pendengaran yang baik sepanjang perjalanan hidup. Sehingga mengurangi penggunaan alat pengeras suara dapat mengurangi risiko gangguan pendengaran dari paparan suara yang keras atau bising.

Sehingga banyak gangguan pendengaran yang dapat dicegah termasuk gangguan pendengaran yang disebabkan oleh paparan suara keras. Itu merupakan fokus tema hari pendengaran dunia tahun ini.

Melihat fenomena pandemi sehingga banyak orang yang lebih banyak menggunakan earphone, headphone, atau pengeras suara lainnya membuat gangguan pendengaran bisa lebih rentan terjadi.

"WHO sendiri mengatakan banyak anak muda berpotensi kehilangan pendengaran karena kebiasaan mendengar menggunakan gadget yang keseringan," ujarnya.

"Akibatnya sering ada keluhan tidak nyaman atau berdenging serta meningkatkan kejadian risiko infeksi karena penggunaan alat pada saat aktivitas daring," pungkasnya. (H-3)