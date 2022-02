Belajar Bahasa Mandarin Mudah dengan Metode Happy Learning 

GLOBALISASI menuntut individu untuk mampu berbahasa asing, baik lisan maupun tulis. Banyak orangtua yang kemudian memasukkan anaknya ke sekolah bilingual supaya terbiasa dengan bahasa asing.

Selain bahasa Inggris, bahasa Mandarin juga banyak dilirik untuk dipelajari. Mengingat, bahasa Mandarin juga diakui sebagai bahasa global.

Namun, belajar bahasa Mandarin tergolong tak mudah jika dilihat dari struktur hanzi atau tatabahasa yang dipakai. Belum lagi pelafalan nada dalam bahasa Mandarin yang tak sesuai akan membuat artinya berbeda, meski tulisan sekilas sama.

Untuk itu, dalam belajar bahasa Mandarin diperlukan metode khusus. Sebab, belajar bahasa tak bisa diburu-buru dan dihapal dalam waktu sekejap. Butuh pembiasaan supaya kosa kata bisa melekat.

"Mandarin merupakan bahasa internasional kedua. Dengan fasih berbahasa Mandarin, bisa mempermudah dalam berkarir dan besar kesempatan mendapatkan beasiswa di luar negeri," ungkap Sherren Chen, Founder Happy Learning Mandarin Centre dalam keterangan pers, Minggu (27/2).

Sherren menuturkan, untuk belajar bahasa Mandarin yang susah susah gampang perlu memakai metode khusus, supaya lebih enjoy dan mudah diterapkan. Untuk itu, pemilihan tutor profesional dan lembaga kursus berkualitas sangat diperlukan.

"Kalau di Happy Learning Mandarin Centre, kami menggunakan metode khusus yakni happy learning. Tujuannya supaya materi bisa tersampaikan dan diserap dengan baik, namun peserta kursus tetap enjoy. Tidak membosankan," jelas Sherren.

Metode happy learning tersebut, lanjutnya, mengutamakan komunikasi dan interaksi dalam pembelajaran. Tak cuma itu, dalam proses belajarnya juga ditunjang dengan game, kuis serta kultural yang berhubungan dengan Mandarin.

Metode pembelajaran yang demikian, menurut Sherren justru mampu membuat siswa aktif dan suka dalam belajar. Interaksi yang terbangun selama proses belajar akan membuat materi bisa diserap dengan baik.

Selain metode pembelajaran menarik, Sherren menyarankan untuk memilih lembaga kursus dengan tutor ahli dan profesional.

"Supaya tidak buang waktu dan belajar dengan metode yang tepat. Kalau lembaga kursus dan tutornya profesional, bisa lebih tersistem. Cari yang sudah berpengalaman di bidangnya dan mengetahui kebutuhan pasar bidang Mandarin di Indonesia," jelasnya.

"Belajarlah mandarin bersama pakarnya Mandarin yang memiliki jam terbang dan professional di bidangnya. Jadi bisa one stop service to learn Mandarin. Seperti yang diterapkan di Happy Learning Mandarin Centre," Sherren memaparkan.

Happy Learning Mandarin Centre sendiri merupakan lembaga kursus Mandarin yang berlokasi di Jabotabek dengan konsep one stop service to learn Mandarin.

Salah satunya dengan membuka kursus mandarin online dan onsite, mulai dari usia 4 tahun sampai dewasa. Setiap kelas juga akan dibedakan sesuai golongan umur dan level mandarinnya , tidak digabung menjadi satu kelas dan masing masing memiliki jenjang level berstandard international.

"Kami juga ada program sekolah ke Tiongkok dan Taiwan, mulai dari study tour, study ke Tiongkok dan Taiwan serta program beasiswa, Kami bertahun tahun hanya fokus di Bahasa mandarin dan negara tujuan Mandarin," ucap Sheeren.

"Itulah kenapa kami expert di bidang ini. Kami juga ada layanan company training ke perusahaan atau instansi untuk pelatihan Bahasa, program penerjemahan dan juru Bahasa. Ada pula pelatihan guru-guru Mandarin dan seminar pendidikan Mandarin," urainya.

Happy Learning Mandarin Center juga adalah sebuah lembaga kursus yang sering mengadakan seminar dan pelatihan untuk para guru bahasa Mandarin di seluruh Indonesia.

Kualitas dan profesionalisme Happy Learning Mandarin Centre juga dapat dilihat dari founder yang expert di bidangnya. Sang founder, Sherren Chen merupakan pakar Mandarin yang expert dalam edukasi dan bidang yang berhubungan dengan mandarin.

Ia juga merupakan tamatan master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages (MTCSOL) di perguruan tinggi Tiongkok dan bersekolah di Tiongkok serta Taiwan sejak kecil. (RO/OL-09)