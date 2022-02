Tips Memahami, Mencintai Diri Sendiri Dalam Kehidupan Berkeluarga

BANYAKNYA permasalahan seputar rumah tangga yang terjadi di Indonesia pastinya secara langsung akan mempengaruhi stabilitas emosi dan kesehatan mental.

Perselingkuhan dan poligami merupakan salah satu kasus permasalahan rumah tangga yang banyak dialami.

Belum lama ini web series Layangan Putus yang mengangkat kisah perselingkuhan pun menyita banyak perhatian dan ramai diperbincangkan.

Buku best seller berjudul "Layangan Putus" karya drh. Eca Prasetya atau Mommy ASF ini menjadi viral lantaran kisahnya yang ternyata menyentuh hati para pembaca dan bahkan tidak dipungkiri dapat dialami di dalam rumah tangga.

Bagaimana mengelola emosi dan kesehatan mental saat sedang diterpa berbagai masalah rumah tangga? Untuk menjawab pertanyaan ini, PT Kobe Boga Utama mengadakan webinar bernama Love Yourself First dengan tema pahami diri sendiri dimulai dari self love.

Dihadiri ratusan peserta, webinar ini diselenggarakan secara online via Zoom dengan menghadirkan penulis Layangan Putus, drh. Eca Prasetya sebagai narasumber dan Frisca Melissa, M.Psi sebagai Psikologi Klinis.

Dalam keterangan pers, Minggu (27/2), melalui acara ini, Kobe mengajak para wanita, khususnya para ibu untuk bisa lebih memahami dan mencintai diri sendiri di tengah situasi yang tidak diinginkan dalam kehidupan berkeluarga.

Dengan lebih memahami dan mencintai diri sendiri, diharapkan dapat memberikan solusi dan membawa dampak yang bisa menyehatkan mental untuk kehidupan seorang ibu.

Dalam webinar ini diungkapkan lebih dalam apa yang melatarbelakangi penulis mengangkat kisah permasalahan rumah tangga serta menilik sudut pandang psikolog dalam menyikapi persoalan tersebut. Penjelasan dari pakar psikolog turut memberikan solusi yang berkaitan dengan perasaan, emosi, dan perilaku.

Karena menurut penelitian perempuan lebih rentan terhadap stress dan lebih suka memendam masalahnya sendiri terutama permasalahan dalam rumah tangga.

Selain itu, juga dibahas mengenai cara survive, cara mamahami dan mencintai diri sendiri tentunya dan kelebihan kekurangan pasangan yang memiliki sifat idealis.

drh. Eca Prasetya mengatakan, “Saat sedang terkena benturan atau masalah serupa seperti di kisah Layangan Putus, cobalah untuk menenangkan diri dan mempersilakan diri untuk merasakan kesedihan serta kekecewaan dari perasaan negatif yang memang hal itu realita serta manusiawi."

"Jadikan momen tersebut untuk instropeksi dan memahami diri, namun jangan berlarut-larut. Kemudian cari solusi dan perbaiki diri agar bisa bangkit kembali. Serta perhatikan juga orang-orang terdekat, anak misalnya, jangan biarkan masalah dan kesedihanmu memberikan dampak negatif kepadanya,” papar drh.Eca.

Frisca Melissa, M.Psi menambahkan, “Apabila sudah berhasil bangkit kembali, berikan juga self reward seperti makan makanan kesukaan, liburan."

"Dengan memperhatikan kebutuhan diri sendiri dan meluangkan waktu untuk diri sendiri, ini adalah salah satu cara untuk mencintai diri sendiri," katanya.

"Agar kita bisa memberikan waktu, tenaga, cinta kita kepada orang lain baik itu suami atau anak, kita harus memulai dengan mencintai dan merawat diri sendiri terlebih dahulu,” tutur Frisca.

PT Kobe Boga Utama berharap, dengan diadakannya webinar Love Yourself First tersebut maka dapat membantu mengubah sudut pandang permasalahan yang sedang dihadapi serta mengetahui cara mengatasi kesedihan, kecemasan, dan ketakutan dengan lebih memahami dirinya sendiri yang dimulai dari self love.

Bagi yang ingin melihat dan mendengarkan diskusi drh. Eca Prasetya dan Frisca Melissa, M.Psi ini dapat mengunjungi akun official Dapur Kobe di YouTube atau dengan klik link ini https://www.youtube.com/watch?v=r4TurFrvpaI. (RO/OL-09)