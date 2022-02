Gempa Guncang Pasaman Barat, ASAR Humanity Segera Kirimkan Bantuan

LEMBAGA kemanusiaan ASAR Humanity bergerak cepat atas musibah gempa bumi bermagnitudo 6,2 yang terjadi di Pasaman Barat, Sumatra Barat, pada Jumat pagi, 25 Februari 2022 pukul 08.39 WIB.

Direktur ASAR Humanity, Dicky Irawan mengatakan, pihaknya turut berduka atas musibah yang menimpa masyarakat Pasaman. Untuk itu, sebagai langkah cepat ASAR akan segera mengirimkan tim emergency yang terdiri atas tim SAR, tim medis dan data asesmen.

"Kami segera mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa kebutuhan-kebutuhan mendesak, seperti makanan siap saji, air minum dan air bersih. Selain itu juga kebutuhan untuk perempuan dan bayi, tenda, selimut dan medis," kata Dicky dalam keterangannya, Jumat siang (25/2).

Untuk membantu masyarakat terdampak, ASAR akan menerjunkan relawan Asar Volunteer in Action (Aviation) baik yang kini telah berada di Padang maupun di Jakarta. "Insyaallah besok Sabtu kita berangkatkan, sembari menunggu data asesmen," kata dia.

Supervisor Brand and Digital Campaign ASAR Humanity, Muhammad Rozika Sunandila, menambahkan, berdasarkan informasi yang didapatnya, saat ini masyarakat di lokasi bencana membutuhkan sejumlah bantuan seperti tenda pengungsian, terpal, tim kesehatan, dapur umum, makanan siap saji, air minum, selimut, tikar dan family kit.

Menurut informasi, kata Rozika, jalur komunikasi dan kabel ke lokasi bencana terputus. Demikian pula dengan jaringan listrik. Wilayah Talu, Kajai, dan Simpang Tigo Nagari menjadi tiga lokasi paling parah terdampak gempa.

Menurut Pusdalops BNPB, Jumat (25/02) pukul 15.30 WIB, empat orang dilaporkan meninggal dunia dan 25 orang luka-luka.

Kemudian, seperti pesan yang disampaikan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pasaman Barat, 10 orang lainnya mengalami luka parah, dan 50 orang mengalami luka ringan. Rumah warga yang mengalami kerusakan berat berjumlah 100 rumah dan rusak ringan 300 rumah.

Selain itu, musibah gempa bumi juga mengakibatkan 5.000 jiwa mengungsi yang tersebar di 35 titik pengungsian. Sejumlah sarana umum seperti masjid dan perkantoran dikabarkan rusak berat.

ASAR Humanity mengajak masyarakat Indonesia untuk membantu masyarakat terdampak di Kabupaten Pasaman Barat.

Bantuan dapat disalurkan melalui Rekening BSI No. 772 2272747 atau Rekening Bank Mandiri No. 1330 0220 20 200 a.n ASAR Humanity. Konfirmasi ke 0812-9055-9351 atau 0813-8605-3535. (RO/OL-09)