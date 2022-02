Bantu Ekspresikan Rasa Sayang kepada

Orang Tua

Mediaindonesia.com

KENDATI hari kasih sayang atau valentine identik dengan rasa sayang kepada pasangan, sebenarnya momen ini juga

cocok untuk mengungkapkan rasa sayang kepada orang tua. Apalagi mereka telah merawat dan

membesarkan hingga kita dapat melakukan berbagai hal secara mandiri.

Ungkapan rasa sayang yang disampaikan kepada orang tua merupakan salah satu cara untuk membalas berbagai perbuatan baik yang telah mereka berikan, kendati mereka tulus mengasihi kita tanpa mengharapkan balasan.

Sebenarnya ada banyak cara untuk menunjukkan ungkapan rasa sayang kepada orang tua. Namun, bagi

sebagian orang di Indonesia, mengungkapkan rasa sayang dan apresiasi terkadang menjadi hal yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Ada kecenderungan karena malu, khawatir atau tidak biasa apabila ingin mengungkapkan rasa sayang kita kepada orang tua. Padahal kecenderungan tersebut mengakibatkan banyak hubungan orang tua dan anak yang renggang karena sulitnya mengekspresikan rasa sayang.

Seringkali anak mengartikan kebahagiaan orang tua berdasarkan pencapaian hidup, padahal kebahagian orang tua tidak selalu diukur dari hal itu karena kasih orang tua adalah kasih yang tanpa syarat.

Menyadari kesenjangan tersebut, Kata Oma sebagai camilan telur gabus yang memiliki misi untuk menghangatkan relasi keluarga, mempersembahkan sebuah kampanye yaitu #KasihTakBersyarat.

Lewat kampanye itu, Kata Oma melakukan social experiment yang melibatkan beberapa anak dan orang tua

dengan latar belakang berbeda untuk berbagi kisah inspiratif.

Hasil pengalaman mereka di video tersebut sangat menyentuh karena menggambarkan

bagaimana kasih orang tua kepada anak adalah kasih yang tak bersyarat.

“Sebagai brand yang mempunyai misi mendekatkan dan menghangatkan keluarga, kami mengangkat

kisah-kisah nyata para anak dan orang tua yang diharapkan mewakili relasi masyarakat Indonesia pada

umumnya. Di video ini kami menganalogikan kasih orang tua dengan lilin yang menyala, di mana banyak

orang hanya melihat satu sisi. Demikian pula dengan orang tua yang

membimbing anak-anaknya. Namun banyak yang tidak menyadari kalau lilin menyala dengan membakar

dirinya, sama seperti orang tua yang rela mengorbankan banyak hal demi membimbing, merawat dan membahagiakan anak-anaknya,” ujar Furiyanti, Founder Kata Oma.

Furiyanti berharap kampanye itu dapat mengingatkan semua akan kasih sayang orang tua, sehingga anak-anak dapat mengapresiasi orang tua dengan memberi

perhatian dan mengekspresikan rasa sayang.

Video itu mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat Indonesia dan hingga

Kini telah mendapatkan lebih dari 11.000 view. “Tak terasa air mataku menetes, ingin menangis, video ini

sangat menyentuh, ingat orang tuaku, mamaku is the best, langsung peluk mama,” demikian salah satu

komentar penonton.

Berkaitan dengan kampanye itu Kata Oma juga memperkenalkan hampers

#AuthenticLove yang cocok untuk diberikan kepada orang tua di bulan penuh kasih sayang ini. Hampers

khusus ini ditujukan sebagai bentuk ekspresi rasa sayang kepada orang tua yang diwakili oleh scented

candle yang mencerminkan kasih tak bersyarat orang tua, produk Kata Oma Telur Gabus yang asli dan alami yang aman dikonsumsi orang tua.

Bagi Furiyanti, orang tua adalah sumber kasih sayang dan kekuatan. Menurut dia, alasan

terbesar mendirikan Kata Oma adalah untuk membuat sang bunda bangga dan bahagia.

"Sebenarnya, saya membuat Kata Oma supaya mami bangga dan bahagia. Supaya ada warisan dari

hasil karya resep buatan mami. Ternyata, kebahagiaannya simpel sekali. Mami akan bahagia hanya

dengan ditemani," kata Furiyanti.

"Walau jarang bilang, tapi saya sangat sayang sama mami. Selamat merayakan bulan penuh kasih

sayang bagi setiap orang tua yang telah mengasihi anak-anaknya tanpa syarat," tuturnya. (RO/A-1)