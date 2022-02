Aston Priority Simatupang Hotel dan McD Indonesia Gelar 'Aston Goes to School'

ASTON Priority Simatupang Hotel & Conference Center kembali mengadakan kegiatan sosial sebagai bentuk Corporate Social Responsibility (CSR).

Dalam kegiatan kali ini Aston Priority Simatupang mengadakan workshop dengan mengambil tema “Aston Goes To School : Recycle Art Workshop” dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional yang jatuh pada tanggal 21 Februari 2022.

Kegiatan ini didukung oleh McD Indonesia sebagai wujud gerakan kepedulian terhadap dunia pendidikan dan kelestarian lingkungan alam sekitar.

Aston Goes To School : Recycle Art Workshop ini berlangsung pada hari kamis, 24 Februari 2022 mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB dan diikuti oleh sekitar 50 siswa di SDN Tanjung Barat 01, Jakarta Selatan.

Kegiatan diawali oleh sambutan singkat dari kepala sekolah SDN Tanjung Barat 01 dan juga oleh Andi Gevika Rizki selaku General Manager Aston Priority Simatupang.



Turut hadir dalam acara “Kak Bayu Pamungkas” dari Waste4change sebagai trainer yang memandu jalannya kegiatan.

Di workshop ini para siswa diajarkan tentang pesan pentingnya kesadaran lingkungan biodiversitas di dalamnya guna terciptanya bumi yang lebih bersih, sehat dan aman.

Selain itu juga diajarkan tentang bagaimana pengelolaan sampah, mengenal jenis - jenis sampah serta mendaur ulang sampah menjadi sebuah kreasi seni.

Aston Goes To School : Recycle Art Workshop merupakan kampanye CSR kedua yang dilakukan Aston Priority Simatupang pada tahun 2022, setelah sebelumnya diawali dengan diadakannya Aston Goes To School : Nutrisi Tepat, Kita Sehat pada bulan Januari lalu.

Kampanye kegiatan ini terutama menargetkan sekolah-sekolah yang dekat dengan lingkungan hotel.



Pelaksanaan kegiatan ini menerapkan protokol kesehatan yang berlaku secara ketat dengan mengarahkan semua siswa menjaga jarak dan mencuci tangan yang benar dengan sabun sebelum menghadiri acara guna menghindari penyebaran virus Covid-19 demi menjaga keselamatan masing-masing partisipan.

“Kami selalu berkomitmen untuk berkontribusi terhadap keadaan lingkungan sekitar dan kampanye Aston Goes To School ini merupakan sebagai wujud gerakan nyata dari kami terhadap permasalahan pendidikan dan lingkungan sekitar hotel kami," ucap Andi Gevika Rizki selaku General Manager.

"Di momen Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional ini kami mengajak seluruh masyarakat untuk mari kita bersama tumbuhkan kepedulian terhadap kelestarian alam dan lingkungan guna terpeliharanya bumi dan segala biodiversitas di dalamnya," katanya.

"Tak lupa, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh civitas SDN Tanjung Barat 01 dan McD Indonesia yang telah memungkinkan terselenggaranya acara workshop ini.” tutur Andi.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi 021 7883 8777 atau melalui email ke simatupanginfo@astonhotelsinternational.com.

Informasi terbaru seputar kegiatan dan promo dapat mengikuti media sosial Instagram @ASTONSimatupang dan Facebook fanpage ASTON Priority Simatupang Hotel & Conference Center. (RO/OL-09)