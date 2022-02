Rekomendasi Mainan untuk Anak Perempuan 1-2 tahun

DUNIA anak adalah dunia bermain. Bermain sangat penting untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak.

Anak-anak yang sedang berada dalam masa tumbuh kembangnya, harus mendapatkan dukungan yang optimal, termasuk dalam hal mainan. Berbicara mengenai hal ini, mainan anak perempuan dan anak laki-laki tentunya berbeda, meskipun ada mainan yang bisa dimainkan keduanya.

Mungkin Moms ingin memberikan mainan ini saat anak perempuan berulang tahun, untuk dijadikan sebagai hadiah. Ingin memberikan mainan spesial untuk si buah hati? Mungkin Moms perlu bantuan untuk menentukan mainan yang tepat.

Bila bingung mainan anak perempuan apa yang harus diberikan, di bawah ini ada beberapa rekomendasi mainan anak perempuan yang bisa dipilih. Berikut rekomendasi mainan anak perempuan yang bisa dijadikan referensi.

1. Redbox Simply Salad (Rp204.900)

Anak perempuan mana yang tidak suka jika diberi mainan masak-memasak, apalagi yang dilengkapi dengan buah-buah menarik. Bedanya, Redbox Simply Salad ini mainan masak-masakan berupa salad bowl lengkap dengan aksesori seperti saus dressing, pisau, sendok salad, garpu salad, dan talenan dengan desain yang menarik.

Uniknya lagi, mainan anak perempuan ini dilengkapi dengan re-assembled design, di mana setiap aksesori sayuran yang dipotong akan mudah disatukan kembali dengan cara ditekan bersamaan. Mainan ini cocok dimainkan oleh anak usia 3 tahun ke atas.

2. Minnie Mouse Lovely Kitchen Playset (Rp219.000)

Sesuai dengan namanya, Minnie Mouse Lovely Kitchen Playset merupakan mainan anak perempuan bertema dapur. Mainan ini terdiri dari alat-alat masak lengkap berwarna pink cantik. Buah-buahan, ikan, dan juga panci berwarna pink.

Berbagai mainan ini terbuat dari bahan plastik PVC yang aman untuk dimainkan oleh anak. Bukan hanya itu saja, dengan memberikan Si Kecil mainan ini, Moms sudah membantunya melatih sistem motorik. Mainan anak perempuan yang sudah mengantongi label SNI ini cocok dimainkan oleh Si Kecil usia 5 tahun ke atas.

3. Vtech Dress & Discover Friend (Rp435.000)

Mainan ini merupakan mainan anak perempuan bertemakan Dress & Discover Friend yang didesain dengan menarik, berupa monyet yang lengkap dengan 8 pieces bajunya. Baju ini bisa dibongkar pasang dan dicocokan pada pemilik bajunya.

Mainan ini sekaligus melatih anak mengombinasikan pakaian dan menstimulasi kemampuan motorik Si Kecil. Mainan ini bebas BPA sehingga aman dimainkan oleh anak ya Moms.

4. Emco Lil' Chefz Fun With Food Asst Enjoy A Healty Breakfast (Rp70.000)

Dalam satu set permainan, Si Kecil akan mendapatkan peralatan memasak seperti fry pan, sauce pan, spatula, talenan, dan aneka aksesori lainnya yang didesain menarik. Peralatan masak ini terbuat dari material berkualitas tinggi yang awet dan aman untuk dimainkan.

Dengan variasi warna yang cerah, Si Kecil akan senang memainkan peralatan masak-memasak ini. Anak bisa belajar cara memasak dan membuat sarapan. Seru kan?

5. Happy Toon Doctor (Rp169.000)

Bukan hanya mainan masak-masakan saja yang disukai oleh putri Moms. Mainan dokter-dokteran juga merupakan mainan anak perempuan yang digemari. Bahkan banyak dari anak kita, yang saat sudah besar bercita-cita menjadi dokter.

Sebelum ia berhasil mencapai cita-citanya, ada baiknya Moms belikan dulu set perlengkapan mainan dokter-dokteran untuk anak. Dalam set mainan ini ada perlengkapan dokter yaitu stetoskop, alat suntik, board catatan medis, gelas, dan box obat-obatan yang didesain menarik.

6. Lego Friends Stephanie's Bedroom (Rp112.800)

Mainan boneka-bonekaan pasti disukai semua anak perempuan. Adalah Lego Friends Stephanie's Bedroom, mainan anak perempuan ini hadir dengan tema dari serial televisi Lego Friends lucu yang akan disukai oleh Si Kecil.

Jenis mainan puzzle susun ini cocok untuk dimainkan anak berusia 6-12 tahun. Dengan warna yang cerah dan tidak mudah pudar, Si Kecil akan menyukainya. Bukan hanya itu saja, mainan anak ini juga mudah untuk dibongkar pasang. Selain itu, terbuat dari material plastik berkualitas tinggi, sehingga aman untuk Si Kecil. Anak bisa memainkannya bersama keluarga dan temannya.

7. Fun Time Pop Up Friends - SO (Rp227.900)

Jika mengajak Si Kecil ke tempat bermain, pasti Moms tidak asing dengan mainan Pop up ini. Fun Time Pop Up Friends adalah mainan yang cocok dijadikan sebagai mainan untuk anak-anak.

Mainan anak perempuan ini dibuat dengan warna yang lucu sehingga menarik perhatian bayi. Tak hanya itu, mainan ini juga bisa membantu Si Kecil membangun inderanya. Jenis mainan bertumpuk dan disusun ini tidak mengandung zat kimia berbahaya. Moms bisa melatih si kecil memegang sesuatu, mengajarkan anak mengenal karakter hewan, dan membuat si kecil belajar menyusun sesuatu

8. Alat Make Up LOL The Nail Art Koper No901-456 (Rp238.000)

Anak perempuan biasanya mereka mulai suka berdandan mengikut ibunya.

Tingkah laku ini membuat Moms mungkin kerap kali takut dengan bahan kimia yang terdapat pada makeup.

Moms jangan khawatir, mainan perempuan satu ini aman digunakan untuk Si Kecil yang senang merias wajahnya. Bahannya sangat aman untuk kulit Si Kecil yang masih sensitif.

Mainan perempuan ini melatih motorik kasar dan halus, tak hanya itu Si Kecil juga terlatih imajinasi dan kreasinya. Alat Makeup LOL The Nail Art Koper berisi 4 kutek, 24 aksesori kuku, eye shadow 28 warna, dan 6 brush. Mainan ini juga terdapat koper lucu di lengkapi troley dan roda yang dapat difungsikan seperti koper sungguhan. Wah seru banget ya, Moms!

9. Boneka Bayi Cry Baby Lovely (Rp100.000)

Boneka bayi yang bisa menangis dan memanggil mama dan papa sangat cocok untuk mainan anak perempuan. Mainan ini dapat menjadi teman bermain Si Kecil.

Boneka Bayi Cry Baby Lovely juga melatih daya imajinasinya dan menumbuhkan rasa sayang anak-anak terhadap anak bayi atau adik kecil. Boneka ini didesain khusus dengan bahan yang berkualitas dan aman untuk Si Kecil.

10. Little Helper, Mainan Bersih-bersih (Rp66.000)

Semakin bertambah usia Si Kecil, semakin besar pula rasa penasarannya. Si Kecil mungkin kerap kali penasaran dan ingin membantu Moms beres-beres rumah. Mainan anak perempuan ini cocok untuk Si Kecil yang penasaran dan hobinya beres-beres rumah. Little helper membantu Si Kecil belajar untuk hidup bersih dan rapih.

11. LOL Surprise Under Wraps (Rp104.700)

LOL Surprise Under Wraps adalah mainan anak perempuan yang memberikan kejutan dengan memecahkan teka-teki terlebih dahulu. Pada mainan ini, Si Kecil tidak tahu isi bonekanya seperti apa sehingga harus membuka lapisan yang dibungkus tersebut.

Setelah berhasil dibuka Si Kecil baru mengetahui boneka, sepatu, tas, baju, dan kacamata seperti apa yang di dapat. Kemudian, mulailah merangkai boneka tersebut. Mainan ini baik untuk melatih rasa penasaran anak dan imajinasinya.

12. Aquabeads Beginners Studio Playset Mainan Anak (Rp437.000)

Mainan anak perempuan ini terdiri dari satu set mainan kerajinan manik-manik susun yang mudah dikreasikan menjadi berbagai bentuk hewan, bunga, dan benda sesuai keinginan Si Kecil.

Aquabeads Beginners Studio Playset melatih kreativitas dan imajinasi anak. Mainan ini sangat cocok untuk Si Kecil yang suka menggambar. Terbuat dari bahan berkualitas dan pernak-pernik yang berwarna-warni, Aquabead menyenangkan dan aman untuk dimainkan oleh Si Kecil.

13. Mainan Lilin Fun Doh Cake Factory (Rp60.000)

Mainan anak perempuan yang satu ini memang menyenangkan. Si Kecil bisa membuat berbagai macam makanan menggunakan main lilin. Selain menyenangkan untuk dimainkan, mainan lilin ternyata bagus untuk menstimulasi kecerdasan dengan mengenal bentuk, warna, bahkan mengembangkan imajinasi.

Itu dia beberapa rekomendasi mainan anak perempuan Moms. Apakah Moms sudah menemukan mainan yang cocok? (OL-15)