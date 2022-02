Memasuki Musim Hujan, Simak Empat Tips Anti Rebahan Ini Agar Tetap Produktif

SIAPA sih yang gak suka rebahan dan bermalas-malasan ketika musim hujan datang? Udara yang sejuk dan suasana mendung sepanjang hari membuat kita ingin menyeduh secangkir teh hangat ditemani dengan selimut yang nyaman.

Apalagi di masa Work From Home (WFH) seperti saat ini, godaan untuk menghabiskan waktu dengan bersantai di kamar semakin tinggi. Alhasil, alih-alih produktif menyelesaikan pekerjaan, kita malah jadi mager atau malas bergerak.

Sejatinya, tetap produktif meski cuaca mendukung untuk berleha-leha bukanlah sebuah hal yang mustahil. Afirmasikan diri bahwa kamu bisa menyelesaikan tugas tersebut dengan optimal dan tepat waktu. Kemudian, lengkapi usaha tersebut dengan beberapa trik untuk tingkatkan produktivitasmu.

Penasaran bagaimana caranya? Simak empat tips berikut ini untuk lawan rasa malas ketika hujan datang!

Bangkitkan energi dengan teknik coffee nap

Mungkin kamu sudah tahu bahwa kopi merupakan salah satu minuman yang ampuh membuat tubuh kita terjaga dari kantuk. Namun agar semakin optimal, sudahkah kamu menerapkan teknik coffee nap? Tips anti rebahan satu ini bisa dicoba untuk mengembalikan semangat dan tenaga yang sudah terkuras di tengah hari.

Caranya mudah, sempatkan waktu 10-20 menit untuk tidur sebentar (nap) setelah kamu menyantap kopi di siang hari. Dengan menerapkan teknik ini, niscaya kamu akan merasa kembali segar dan semakin fokus setelah menerapkan coffee nap.

Kopi dengan takaran 200mg kafein atau setara dengan dua gelas adalah jumlah kafein yang efektif untuk coffee nap. Serba mudah, sekarang sudah banyak kedai kopi yang menyajikan kopi berkualitas dengan ragam varian sesuai selera. Kamu bisa mencoba kopi yang disajikan oleh merchant-merchant favorit seperti Flash Coffee, Kopi Kenangan, Maxx Coffee, Excelso Coffee, Fore Coffee, Anomali Coffee, Kopi Janji Jiwa, hingga The Coffee Bean sebagai teman coffee nap-mu.

Kenakan outfit kerja untuk tingkatkan semangat

Menggunakan baju santai ala rumahan memang pilihan yang nyaman saat bekerja dari rumah. Namun terkadang, pakaian rumah justru bisa membuat kita menjadi terlalu nyaman dan berakhir tidak produktif. Untuk menyiasati hal tersebut, kenakanlah outfit kerja yang rapi agar tetap semangat layaknya bekerja dari kantor.

Tidak hanya pakaian, maksimalkan penampilan dengan sentuhan make up dan aksesori agar penampilanmu semakin modis. Selain meningkatkan semangat, kamu juga akan tampil semakin profesional ketika menghadiri video call meeting.

Pilih outfit dengan bahan nyaman dan sesuai dengan selera. Kamu bisa melihat berbagai koleksi menarik dari brand pakaian Yuna & Co. dan Carla Clothing. Sebagai pelengkap, padukan dengan aksesori dari Andall Studios atau Aurum Lab agar kamu terlihat lebih stand out. Tidak lupa, sentuhan make up dari produk BLP Beauty hingga Goban Cosmetics bisa kamu jadikan opsi untuk mempercantik penampilanmu.

Buat playlist auto-produktif

Salah satu momen terbaik ketika hujan datang adalah saat mendengar suara rintik air hujan yang menenangkan. Namun, bagi kamu yang kesulitan untuk fokus dan tetap produktif, ada baiknya kamu membangun mood dari sumber suara lain seperti musik.

Pasalnya, mendengarkan musik sambil bekerja bisa membawa manfaat, lho! Selain dapat meningkatkan produktivitas, kebiasaan ini merupakan solusi yang tepat untuk membangkitkan mood dan tingkat fokusmu.

Selain lagu, eksplorasi jenis musik instrumental untuk membantumu semakin fokus dan melawan rasa malas serta kantuk di kala hujan. Tidak perlu pusing, zaman sekarang ada banyak platform yang bisa memfasilitasimu untuk membuat playlist sesuai preferensi sendiri.

Agar makin hemat ketika menyetel playlist favorit sepanjang hari, jangan lupa isi ulang pulsamu di Agen Kuota, atau manfaatkan berbagai voucher untuk ragam platform digital yang tersedia di Upoint dan Garuda Voucher.

Cek kesehatan rutin dan konsumsi vitamin

Semua tips di atas tentu bisa dilakukan jika tubuhmu dalam keadaan fit. Selain menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin, mengonsumsi vitamin dan suplemen tambahan juga diperlukan untuk memperkuat imunitas di musim hujan ini. Cek kesehatan secara rutin melalui layanan Alodokter dan U-Lab secara berkala.

Selain itu, penuhi kebutuhan vitamin dan suplemen harian yang bisa didapatkan dari Natural Farm dan Surya Sehat. Eits, jangan lupa juga untuk melakukan hal-hal yang membuatmu bahagia, ya, seperti jajan snack favorit di Toast Box, Sour Sally, Waroeng Teh Kotjok, Happy Lemon, Auntie Anne’s, hingga Gulu Gulu.

Tidak usah pusing mikirin budget, kamu bisa menggunakan metode pembayaran ShopeePay dan manfaatkan sederet promonya pada kampanye ShopeePay Day tanggal 22-24 Februari mulai dari ShopeePay Serba Rp10, Flash Sale Rp1, hingga Minimarket Diskon 100%.

Tidak berhenti di situ, kamu tentunya masih bisa menikmati promo lainnya seperti Voucher ShopeePay Rp1, Gratis Ongkir Rp0, hingga Serba Seribu dari tanggal 25-27 Februari sepanjang kampanye Shopee Mantul Sale.

Itulah empat tips anti rebahan agar kamu tetap produktif di musim hujan. Agar semakin hemat, jangan lupa manfaatkan promo kampanye ShopeePay Day dan Shopee Mantul Sale dengan menggunakan metode pembayaran ShopeePay.

Selain merchant-merchant di atas, ada juga Naskul Malming, Solaria, CFC, Chigo, D’COST, Eatlah, Hokben, Ya Kun Kaya Toast, Dapur Solo, dan segudang merchant lainnya yang turut berpartisipasi. Biar nggak jadi kaum rebahan lagi, yuk, terapkan keempat tips di atas untuk tingkatkan semangat dan semakin produktif tanpa pandang cuaca!

Untuk informasi lebih lanjut, cek seputar promo ShopeePay Day di sini dan Shopee Mantul Sale di sini. (RO/Ol-09)