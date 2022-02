Rediscover Indonesia dengan CIMB Niaga ALL Accor Live Limitless untuk Nikmati Pengalaman Lokal Sesungguhnya di Mercure Serpong Alam Sutera

Dapatkan diskon sampai 30% ditambah sarapan, pengalaman lokal ikonik dan hotel credit sampai Rp500.000 per hari.



SAATNYA untuk menghidupkan kembali serunya bepergian di Indonesia! Kartu kredit CIMB Niaga ALL Accor Live Limitless kini meluncurkan Rediscover Indonesia dengan CIMB Niaga ALL Accor Live Limitless.

Wisatawan dapat menikmati pengalaman lokal yang sesungguhnya dari menjelajahi destinasi baru, menikmati masakan otentik, menikmati aktivitas yang menyehatkan dan alam sekitarnya, sambil menemukan budayalokal.

Wisatawan akan menemukan pelarian sempurna ke Rediscover Indonesia dengan lebih dari 130 hotel dan resor yang berpartisipasi, di bawah brand Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, Swissôtel, Mövenpick, MGallery, Grand Mercure, Novotel, Mercure, ibis Styles, ibis, dan ibis budget.



Mulailah petualangan Anda dengan sarapan, diikuti dengan pengalaman lokal yang ikonik, sambil memanfaatkan hotel credit harian hingga Rp500.000. Pemegang kartu kredit CIMB Niaga Platinum ALL Accor Live Limitless dapat menikmati diskon 20%. Sedangkan pemegang kartu kredit CIMB Niaga World ALL Accor Live Limitless dan anggota Accor Plus mendapatkan diskon 30%. Hotel credit dapat ditukarkan untuk meningkatkan masa inap Anda, manjakan orang yang Anda cintai dengan makan malam mewah, bersantai dengan paket yang menyehatkan, atau bahkan meningkatkan pengalaman lokal Anda dengan fasilitas ekstra.

Penawaran ini khusus untuk anggota ALL. Untuk menjadi anggota sangatlah mudah dan gratis dengan mengunjungi www.all.accor.com.

Nikmati pengalaman menginap tak terlupakan sambil ditemani kopi khas dari Ternakopi secara cuma-cuma di Mercure Serpong Alam Sutera. Gunakan privilege Hotel Credit senilai Rp100.000 yang Anda dapatkan dengan menikmati Afternoon Set kami dengan harga Rp75.000 Nett. Mari luangkan waktu dan nikmati waktu untuk diri sendiri dan juga keluarga di Mercure Serpong Alam Sutera.

Penawaran ini juga untuk mempromosikan program domestik #DiIndonesiaAja, #BeliKreatifLokal dan #BanggaBuatanIndonesia.

Untuk membuka petualangan Anda, cukup pesan hari ini hingga 31 Maret 2022 untuk periode menginap mulai hari ini hingga 30 Mei 2022.

Jelajahi hotel-hotel Accor yang berpartisipasi dan setiap pengalaman lokal ikonik dengan mengunjungi https://all.accor.com/promotions-offers/family-offers/owm013529-001-rediscover-indonesia.en.shtml

Untuk keamanan dan kenyamanan tamu, hotel-hotel Accor telah menerapkan langkah-langkah ketat dan telah disertifikasi oleh INDOnesia CARE (Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability audit) oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta protokol dan standar ALLSAFE Accor. Standar ALLSAFE telah dikembangkan dengan dan diperiksa oleh Bureau Veritas, pemimpin dunia dalam pengujian, inspeksi, dan sertifikasi kebersihan. Label ALLSAFE mewakili komitmen Accor untuk menegakkan standar tinggi ini di semua hotel dan didukung oleh kepatuhan terhadap hukum dan peraturan setempat. (RO/OL-10)