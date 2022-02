Penting, Memilih Tas Serbaguna namun Tetap Stylish

MEMILIKI tas serbaguna namun tetap stylish merupakan pilihan tepat ketika ingin tampil modis sekaligus praktis. Selain mampu memuat segala kebutuhan yang diperlukan, tas dengan tipe seperti ini juga nyaman untuk digunakan pada berbagai kesempatan. Terlebih bagi individu yang kerap membawa muatan berat seperti laptop, baju ganti, maupun rollerblade yang kini tengah menjadi tren olahraga baru di tengah masyarakat.

Diungkapkan General Manager Exsport Bag, Angel Lukito, melalui tipe tas, karakter seseorang juga dapat ditonjolkan sesuai dengan minat yang dimiliki sebagai wujud ekspresi diri. Melihat hal tersebut, Exsport sebagai pionir brand tas karya anak Indonesia yang telah hadir selama 42 tahun terus berinovasi menyesuaikan kebutuhan generasi saat ini yang gemar bereksplorasi dan mengekspresikan diri namun tetap modis. Salah satunya dengan berpartisipasi dalam kampanye Shopee 3.3 Fashion Sale. Ia pun memberikan tiga rekomendasi tipe tas yang dapat disesuaikan.

Pertama, bagi yang menyukai tampilan sporty look, penggunaan tas ransel cocok untuk digunakan pada berbagai kesempatan. Tas ini sangat ideal untuk mengisi hari-hari santai, berjalan-jalan di sekitar kota atau perjalanan. Adapun mereka yang suka stylish bisa dengan tote bag. Sebagai salah satu tipe tas jinjing yang dapat digunakan dalam berbagai kegiatan dengan muatan yang banyak, tote bag menjadi pilihan yang tepat untuk yang ingin tampil kasual namun tetap terlihat sedikit formal dan modis. Alternatif ketiga adalah tas jinjing laptop.

“Tas kasual dengan banyak muatan dengan warna menarik namun tetap stylish merupakan tren yang tengah diminati oleh banyak generasi muda. Selain dapat memaksimalkan penampilan, melalui tas seseorang juga dapat menyalurkan ekspresi dirinya. Maka dari itu, sebagai brand lokal yang terus berinovasi memberikan berbagai pilihan yang sesuai dengan minat masyarakat, Exsport turut berpartisipasi dalam Shopee 3.3 Fashion Sale untuk memudahkan akses bagi masyarakat secara lebih luas. Kami berharap melalui partisipasi ini masyarakat dapat menemukan pilihan tas yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan yang mereka miliki,” ujar Angel.

Dalam kemeriahan kampanye Shopee 3.3 Fashion Sale, Exsport menawarkan beragam kebutuhan produk tas serta aksesoris yang dapat menjadi solusi dalam berbagai aktivitas dan kesempatan agar terlihat kasual namun tetap stylish, seperti Exsport Daily Laptop Handbag, Exsport Go Around Tote Bag hingga Exsport Take A Trip Foldable Backpack. Pengguna Shopee juga bisa mendapatkan penawaran menarik berupa diskon 60% untuk setiap produk Exsport hingga kampanye berakhir pada 3 Maret 2022 mendatang.

“Melalui kampanye Shopee 3.3 Fashion Sale, kami ingin memberikan ragam pilihan fashion items yang diminati masyarakat. Salah satunya bersama Exsport sebagai brand tas lokal favorit masyarakat, khususnya generasi muda yang menyukai desain dari Exsport yang modis namun juga dapat disesuaikan pada setiap kesempatan. Kami berharap melalui kampanye ini dapat mendorong dukungan pembeli terhadap brand dan UMKM lokal melalui promosi dan diskon menarik, serta mendukung brand lokal seperti Exsport untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Sekaligus mempermudah akses masyarakat terhadap beragam produk tas serta aksesoris berkualitas yang ditawarkan oleh Exsport,” ujar Head of Brands Management & Digital Products Shopee Indonesia, Daniel Minardi. (RO/A-1)