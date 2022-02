Lima Rekomendasi Villa di Bali yang Cocok untuk WFH

PANDEMI covid-19 memaksa sebagian orang untuk lebih lama berada di rumah saja dan was-was dengan kondisi sekitar yang ada di luar rumah agar tetap aman dan tidak terpapar virus covid-19.

Banyak hal-hal atau kegiatan yang seharusnya bisa dilakukan di luar rumah kini mau tak mau harus dikerjakan dari rumah saja untuk mencegah penularan virus korona, salah satunya bekerja.

Jika biasanya pegawai kantoran harus datang ke kantor untuk bekerja, kini Anda bisa bekerja di mana saja dan kapan saja. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan ialah bekerja dari hotel. Dengan begini, Anda bisa liburan namun tetap menyelesaikan pekerjaan dari hotel atau villa.

Destinasi wisata yang seru untuk dikunjungi selama WFH ialah Bali. Keanekaragaman budaya, kuliner, serta wisata alamnya yang menakjubkan akan membuat Anda lebih bersemangat dalam bekerja.

Nah, selama WFH sambil liburan di Ubud, Anda bisa menginap villa di Bali yang menyediakan fasilitas memadai untuk WFH serta liburan Anda. Apa saja villa di Ubud, Bali yang cocok dijadikan tempat singgah saat ingin berlibur sekaligus WFH? Yuk, simak daftarnya berikut ini!

Villa Tanah Gajah Ubud

Villa Tanah Gajah Ubud ini berlokasi di Jalan Goa Gajah, Tengkulak Kaja, Ubud, Kemenuh, Bali, Indonesia. Villa di Bali yang satu ini cocok untuk WFH sekaligus liburan karena menawarkan ragam fasilitas unggulan seperti sarapan gratis, wifi gratis, kamar yang luas mencapai 70m, serta kamar villa dengan kolam renang pribadi yang tentunya sangat menyenangkan untuk disinggahi. Harga per malamnya berkisar antara Rp 4 juta - Rp 6 juta.

Uma De Villa

Uma De Villa menawarkan konsep homey sehingga membuat wisatawannya betah karena seperti di rumah sendiri. Meski begitu, Uma De Villa cukup besar karena menyediakan ruang keluarga dan ruang makan dengan dominasi interior warna pastel terang serta alam terbuka yang indah.

Anda bisa bekerja sambil menikmati sejuknya hembusan angin di sore hari. Uma De Villa berlokasi di Alamat: Jalan Penyarungan KM 99 Sanur, Bali, dan harganya dibanderol mulai dari Rp 700 ribuan saja per malam.

The Jas Green Villas & Spa

The Jas Green Villas & Spa berlokasi di wilayah yang strategis yakni Seminyak, Bali. Selain lokasinya yang mudah dijangkau dari pusat kota, The Jas Green Villas & Spa juga dikelilingi oleh ragam kuliner tradisional maupun restoran.

Lebih seru, Anda bisa menyusuri jalanan The Jas Green Villas & Spa dengan berjalan kaki sambil menikmati keramaian dan melihat kegiatan warga di pagi atau malam hari. The Jas Green Villas & Spa dilengkapi dengan dapur, area makan, dan area bersantai yang tentunya akan membuat WFH sekaligus momen liburan Anda lebih nyaman. Untuk harganya, dibanderol mulai dari Rp 1 jutaan per malam.

Buasa Bali Villas & Spa

Villa di Bali berikutnya yang cocok untuk liburan sekaligus WFH adalah Buana Bali Villas & Spa. Berlokasi di perbukitan Jimbaran, Buana Bali Villas & Spa ini cocok untuk Anda yang ingin fokus bekerja sambil menenangkan hati dan pikiran.

Tak hanya itu, kedatangan Anda di Buana Bali Villas & Spa juga akan disambut oleh air mancur serta ukiran tradisional khas Bali yang indah serta artistik. Buana Bali Villas & Spa juga menyediakan layanan spa yang menyegarkan dengan berbagai bahan-bahan alami. Pastinya cocok melepas penat setelah seharian WFH dan liburan di Bali.

Beberapa lokasi wisata yang berdekatan dengan Buana Bali Villas & Spa ialah Pantai Balangan dan GWK. Harga per malamnya pun cukup terjangkau yani berkisar Rp 504 ribu per malam.

The Vie Villa

The Vie Villa menyediakan privat pool bergaya bohemian dengan banyak tanaman, macrame dan suasana serba putih. The Vie Villa memiliki lima kamar sehingga cocok untuk liburan keluarga atau bersama sahabat terkasih.

Kenyamanan untuk bekerja pun juga maksimal, sebab tiap kamarnya dilengkapi dengan meja-meja rias yang dapat dipakai sebagai meja kerja. Usai bekerja, Anda bisa langsung menikmati sejuknya air kolam renang di tengah teriknya mentari Bali. Harga per malam untuk menginap The Vie Villa mulai dari Rp 390 ribu saja! The Vie Villa berlokasi di Jalan Nakula 5 No. 8X Seminyak, Legian

Nah, itulah daftar lima villa di Bali yang cocok untuk WFH sekaligus liburan. Mulai dari Villa Tanah Gajah Ubud hingga The Vie Villa bisa Anda pilih sesuai dengan kebutuhan WFH serta liburan Anda.

Nah, itulah daftar lima villa di Bali yang cocok untuk WFH sekaligus liburan. Mulai dari Villa Tanah Gajah Ubud hingga The Vie Villa bisa Anda pilih sesuai dengan kebutuhan WFH serta liburan Anda.