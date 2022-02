Kurma Hijra Luncurkan Kampanye #Hijra30HariPenuhBerkah

Seperti kita tahu, pandemi Covid-19 telah membawa multiple hal kurang baik pada kehidupan masyarakat. Mulai dari kekhawatiran akan tertular Covid-19 hingga stress akibat terkena PHK dan mengalami penurunan pendapatan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut ada 29,4 juta orang terdampak pandemi Covid-19. Jumlah itu termasuk mereka yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dirumahkan tanpa upah hingga pengurangan jam kerja dan upah. Di sisi lain, laporan media yang secara konstan memberitakan tentang angka dan keadaan yang sakit dan meninggal menambah rasa takut dan stres.



Pandemi Covid-19 telah membuat terjadinya penyesuaian di setiap aspek kehidupan, termasuk kehidupan keluarga. Para orang tua dari anak-anak berusia di bawah lima tahun telah ditantang untuk menyesuaikan rumah tangga mereka dengan kondisi yang berubah dengan cepat di tempat kerja, di sekolah dan di lingkungan luar. Sehingga, terjadi hubungan yang lebih intensif antara orang tua dan anak-anak mereka, yang berdampak pada pendidikan anak usia dini, serta pembagian tugas orang tua, status pekerjaan, dan kesehatan emosional.



Meski pandemi sudah melandai dari sisi jumlah kasus, namum dampaknya masih sangat terasa.



Kurma Hijra adalah kurma bertangkai dari Tunisia, yang hadir di pasar Indonesia Indonesia sejak 20 tahun lalu. Kehadiran Kurma Hijra selalu ditunggu oleh konsumennya setiap menjelang Ramadan, karena kurma ini selalu tampil dengan berbagai program pemasaran yang berbeda dari produk sejenis di kategorinya.



Kurma Hijra, sebagai salah satu makanan superfood, menunjukkan kepedulian atas situasi paska pandemik ini, dengan menyelenggarakan gerakan #Hijra30HariPenuhBerkah, yaitu menyebarkan ide, gagasan, kegiatan maupun cerita yang mewabah ke banyak orang di berbagai penjuru, untuk membangkitkan energi positif paska pandemik ini.

"Kurma ini bisa disimpan di ruang beku lemari pendingin jika ingin awet, bahkan bisa disimpan setahun lebih lamanya. Hampir semua makanan atau minuman lain bisa dikombinasikan dengan kurma," kata Marlina Iryatie, CEO of Insight First Asia, marketing strategist company of Kurma Hijra, saat konferensi pers virtual, Rbu (16/2).



Hampir setiap manusia memiliki tujuan dalam hidupnya, tentu satu sama lain berbeda. Namun, ada kesamaan di antaranya, yakni setiap orang ingin memiliki kehidupan yang berkah dan bermakna. Ada hal-hal kecil yang berhasil melakukan perubahan besar. Ada banyak kisah yang membuktikan bahwa hal-hal kecil, yang sederhana, dengan modal yang minim, dapat menghasilkan perubahan yang besar dan drastis.

Titik perubahan ini oleh Malcolm Gladwell di-istilahkan dengan Tipping Point.



Tantangan #Hijra30HariPenuhBerkah ini adalah kampanye yang inspiratif bagi orang-orang yang mempunyai semangat untuk mengubah dunia ke arah kebaikan, melalui hal kecil. Hal kecil yang merupakan penegasan adanya potensi untuk berubah dan dahsyatnya suatu langkah yang tepat, seperti halnya epidemi.



Kurma Hijra dengan kampanye #Hijra30HariPenuhBerkah yang mengajak konsumen mengikuti tantangannya dengan berbagi kisah heroik, inspiratif, bermakna dan berkah dalam bentuk video dan foto dan berkesempatan memenangkan hadiah mingguan dan hadiah utama 1 unit motor listrik Gesit.



Jelang Ramadan, kurma Hijra hadirkan #Hijra30HariPenuhBerkah. Mari, sambut Ramadan dengan sukacita dan kegiatan yang berkah dan bermakna. (OL-12)