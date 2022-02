Mahasiswa Diajak Buat Literasi Jadi Debitur Cerdas Lewat Kompetisi Video

DALAM rangkaian Kemilau Hari Ulang Tahun ke-33 tahun, PT Federal International Finance (FIF Group) yang merupakan anak perusahaan PT Astra International Tbk dan bagian dari Astra Financial mengadakan FIF Group Video Youth Competition 2022.

Dengan mengusung tema “Menyambut Kemilau 33th FIF Group, Yuk! Menjadi Debitur Milenial yang Cerdas”, FIF Group mengajak seluruh mahasiswa aktif dari seluruh universitas atau perguruan tinggi di Indonesia yang siap berkompetisi dalam ajang ini.

Human Capital, General Support, & Corporate Communication Director FIF Group, Esther Sri Harjati mengatakan,“Gelaran ini merupakan kolaborasi antara Corporate Communication Department dan Human Capital – Recruitment, Talent, & Carreer Department yang diperuntukkan bagi mahasiswa untuk dapat menuangkan ide dan kreativitas dalam menyampaikan pesan tentang bagaimana seorang milenial dapat memberikan literasi yang menarik untuk menjadi debitur yang cerdas.”

Lomba ini dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan. Salah satunya, menurut laporan perusahaan media asal Inggris, We Are Social yang bekerja sama dengan Hootsuite, keduanya merilis laporan "Digital 2021: The Latest Insights Inti The State of Digital" yang diterbitkan pada 11 Februari 2021.

Laporan ini berisi hasil riset mengenai pola pemakaian media sosial di sejumlah negara. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit sehari untuk mengakses media sosial, salah satunya penggunaan Instagram.

Selain itu, menurut Katadata, Instagram, adalah salah satu platform media sosial yang paling populer di dunia, terutama di kalangan dewasa muda.

Hingga kuartal I-2021, jumlah pengguna aktif Instagram di seluruh dunia mencapai 1,07 miliar dan 354 juta penggunanya berusia 25 hingga 34 tahun.

Di Indonesia, jumlah pengguna Instagram hingga Juli 2021 sebesar 91,77 juta pengguna atau sekitar 9% dari total pengguna aktif Instagram di seluruh dunia. Pengguna terbesar di Indonesia terdapat di kelompok usia 18 – 24 tahun yaitu 36,4%.

Esther menambahkan,“Kegiatan ini juga dalam rangka mendukung visi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025."

Visi SNLKI yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki indeks literasi keuangan yang tinggi (Well Literate) sehingga dapat memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai untuk mencapai kesejahteraan keuangan yang berkelanjutan.

Selanjutnya visi SNLKI dijabarkan dalam salah satu misinya yaitu memanfaatkan teknologi digital dalam peningkatan indeks literasi keuangan.

"Detail kompetisi, syarat, dan ketentuan pendaftaran : https://bit.ly/pendaftaran-lombavideo-fifgroup," kata Esther. (RO/OL-09)