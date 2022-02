Ceria dalam Musik & Tawa di SatNight BBQ Pool Hotel Amaroossa Grande Bekasi

“It is Saturday, Make sure that today is so awesome that yesterday gets jealous.”

HOTEL Amaroossa Grande Bekasi adalah salah satu hotel terbaik di Kota Bekasi. Hotel yang berlokasi strategis di Jl. Jendral Ahmad Yani No.88 ini memiliki 159 kamar dan dilengkapi dengan fasilitas lainnya. Seperti meeting room, swimming pool & spa, restaurant.

Hotel Amaroossa Grande Bekasi juga selalu menghadirkan promo terbaik dan special event dalam setiap moment.

Malam Minggu adalah moment paling ditunggu-tunggu oleh setiap orang. Setelah 5 hari kerja di Senin hingga Jumat dipadatkan dengan pekerjaan yang menyita pikiran, malam Minggu menjadi moment yang harus diluangkan dengan kegiatan yang menyenangkan dan penuh canda tawa.

Hotel Amaroossa Grande Bekasi menghadirkan SatNight Pool BBQ di pinggir kolam renang lantai 5 Hotel Amaroossa Grande Bekasi. SatNight Pool BBQ sajikan menu BBQ yang beraneka ragam dan diiringi dengan suguhan musik akustik yang dapat memainkan lagu sesuai selera.

SatNight Pool BBQ juga bertabur hadiah, berupa Voucher Diskon Makan/Minum di Astoria Restaurat Hotel Amaroossa Grande Bekasi. Voucher bisa didapat hanya dengan menampilkan hiburan singkat yaitu Stand Up Comedy yang lucu dan berkesan.

Yuk, bersenang-senang di malam Minggu yang ceria bersama sahabat dan keluarga hanya di SatNight Pool BBQ Hotel Amaroossa Grande Bekasi .

Untuk pemesanan kamar dan Romantic Dinner dapat menghubungi 021-22100000 atau WhatssApp di 081282321998. (RO/OL-10)