Rayakan HUT ke-43, Universitas Budi Luhur Gelar Berbagai Kegiatan

UNIVERSITAS Budi Luhur terus berkomitmen menjadi kampus berwawasan global berbasis kewirausahaan, teknologi, dan cerdas berbudi luhur. Selama 43 tahun berkarya, Universitas Budi Luhur terus melakukan inovasi untuk kemajuan pendidikan di Indonesia.

Dalam rangka perayaan HUT ke-43 yang jatuh pada 1 April 2022, Universitas Budi Luhur mengelar berbagai kegiatan. Bertema 'Together We Can', rangkaian perayaan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pelajar dan masyarakat umum.

Rangkaian HUT ke-43 Universitas Budi Luhur dimulai dengan menggelar Festival Kopi dan Durian pada 5-6 Februari 2022. Dalam acara ini, digelar pula kompetisi pembuatan kopi diikuti oleh pelajar SMA-SMK.

Dalam kesempatan ini Kasih Hanggoro, MBA dan Dr. Wendi menjadi barista dan diselenggarakan pameran UMKM Kopi dan kuliner Betawi dengan tujuan membantu promosikan sekaligus meningkatkan pendapatan UMKM. Selain itu, Universitas Budi Luhur juga menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat serta menyelenggarakan Sentra Vaksinasi Booster gratis mulai 7 Februari 2022 dengan kuota 500 peserta setiap hari.

Juga digelar kegiatan Alumni Budi Luhur Berbagi pada 11-13 Februari yaitu CSR untuk korban gempa di Sumur, Banten. Pada 12 Februari, digelar acara Bersih dan Sehat Udara Negeriku: Sunmori (Sunday Morning Ride) motor listrik.

Pada 9 Maret akan dilaksanan aksi donor darah 'Setetes Darah Untuk Indonesia' bekerjasama dengan PMI Tangerang Kota. Sedangkan pada 13 Maret, digelar lomba burung kicau dan kontes batu Kalimaya.

Tidak hanya itu, berbagai kompetisi juga digelar seperti Budi Luhur Creative Competition For Millennials, TIK TOK Education Competition, Business Case Competition, Junior Short Diplomatic Competition, Budi Luhur Got Talent 2022, Nusantara Dance Competition start Feb 2022, serta Lomba Seni dan Kreasi daur ulang sampah. Acara puncak rangkaian HUT ke-43 Universitas Budi Luhur akan berlangsung pada 27 Maret 2022 mendatang.

"Kita menyelenggarakan rangkaian ulang tahun Universitas Budi Luhur ke-43 ini dengan kegiatan lomba dan festival. Rangkaian kegiatan HUT ini juga untuk implementasi kampus peduli terhadap lingkungan sekitar dan juga menjaga semua sadar terhadap kesehatan," ujar Rektor Universitas Budi Luhur, Dr. Ir. Wendi Usino, M.Sc, MM dalam keterangan yang diterima, Kamis (10/2).

Ketua Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti, Kasih Hanggoro, MBA mengatakan pencapaian Universitas Budi Luhur selama 43 tahun ini tidak akan tercapai tanpa dukungan dari lingkungan sekitar. Karena itu, kegiatan HUT dilakukan untuk memberikan manfaatkan kepada masyarakat.

"Kita menjalankan rangkaian perayaan ini dengan protokol kesehatan yang ketat dengan memberi manfaat lingkunga kampus dan banyak sekali rangkaiannya sampai akhir Maret 2022. Semoga kita bisa lewati ini dengan baik," kata Kasih. (RO/OL-15)