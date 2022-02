Bukan Cuma Nonton, Festival Film Jepang Hadirkan Banyak Aktivitas Seru!

DUA minggu lagi Japanese Film Festival (JFF) ONLINE 2022 berlangsung. Festival film tahunan yang diselenggarakan oleh The Japan Foundation Jakarta ini akan memutarkan 20 film Jepang pilihan di 25 negara secara serentak mulai 14 Februari hingga 27 Februari 2022 secara daring dan gratis.

Film-film yang tayang akan dilengkapi dengan 15 subtitel termasuk bahasa Indonesia yang dapat disaksikan dengan melakukan registrasi di situs JFF ONLINE.

Tidak hanya menayangkan film Jepang pilihan dari beragam genre, JFF ONLINE 2022 juga akan menghadirkan berbagai kegiatan pendamping menarik yang dapat dinikmati oleh masyarakat di Indonesia. Penonton juga berkesempatan mendapatkan merchandise spesial JFF ONLINE 2022 dengan berpartisipasi di kegiatan yang telah disiapkan oleh The Japan Foundation, Jakarta.

Kegiatan yang bisa diikuti antara lain, nonton bareng virtual bersama VTuber dari NIJISANJI ID. Kegiatan ini didesain agar penonton di rumah tetap bisa merasakan pengalaman menonton bersama dengan penonton lainnya walaupun secara virtual.

Kegiatan lainnya adalah kuliah umum mengenai tato dalam sinema Indonesia dan Jepang bersama pembuat film dan antropolog dari kedua negara. Kuliah umum ini akan membahas bagaimana media film, khususnya film Asia (Indonesia & Jepang), merepresentasikan orang-orang bertato dan penokohannya dalam film.

Selain itu, diselenggarakan pula lektur dan demonstrasi bersama pakar perancangan ilustrasi latar film animasi dari Jepang yang akan mengajak kita mengeksplorasi seluk-beluk penciptaan dunia animasi, serta kegiatan belajar bahasa Jepang dengan tema film yang bisa diikuti oleh para pecinta bahasa Jepang di Indonesia.

Keseruan lainnya yang juga dihadirkan dalam festival ini adalah mengumpulkan merchandise spesial JFF yang setiap tahun hadir dengan desain yang unik dan berbeda. Sejak tahun 2016, program ini menjadi daya tarik tersendiri dan selalu dinantikan oleh para penonton setia JFF.

Melalui program 'Merchandise Hunt', penonton dengan film terbanyak bisa mendapatkan merchandise yang telah disiapkan khusus. Penonton juga diajak untuk banyak terlibat selama festival berlangsung dengan mengikuti berbagai kuis dan tantangan berhadiah lainnya. (RO/OL-10)

Berikut adalah jadwal kegiatan JFF ONLINE 2022 di Indonesia:

1. PEMUTARAN FILM

Periode menonton: 14 Februari 2022 pukul 15:00 WIB - 28 Februari 2022 pukul 14:59 WIB

Media : Situs JFF+ (https://jff.jpf.go.jp/watch/jffonline2022/indonesia/)

Biaya : Gratis dengan registrasi

Masa tayang : 48 jam sejak tombol “Play” ditekan

*Pemesanan film bisa dilakukan mulai tanggal 7 Februari 2022

OPENING NIGHT JFF ONLINE 2022

14 Februari 2022 pukul 19:00 WIB

Live di kanal Youtube The Japan Foundation, Jakarta

Festival akan dibuka oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia, H.E Mr. KANASUGI Kenji

2. FRINGE EVENTS

Nonton Bareng JFF X NIJISANJI ID #1

Judul Film: Time of EVE the Movie

Virtual Liver: LAN_NEE3s (Azura Cecillia, Nara Haramaung, and Layla Alstroemeria)

Rabu, 16 Februari 2022,

Pukul 19:00 WIB - Selesai

Live di kanal Youtube Azura Cecillia

https://www.youtube.com/channel/UCk5r533QVMgJUdWwqegH2TA

Nonton Bareng JFF X NIJISANJI ID #2

Judul Film: Patema Inverted

Virtual Liver: Hyona Elatiora

Jumat, 18 Februari 2022

Pukul 19:00 WIB - Selesai

Live di kanal Youtube Hyona Elatiora

https://www.youtube.com/channel/UCIBj1-d71vKjRftiauF50pg

Lektur & Demo bersama MASUYAMA Osamu: Perancangan Ilustrasi Latar dalam Film Animasi

Sabtu, 19 Februari 2021 pukul 14:00-16:00 WIB

Zoom Meeting

Narasumber: MASUYAMA Osamu (Sutradara Seni Animasi/Perancang Latar)

Moderator: Yudi Amboro (Praktisi Animasi/Dosen Prodi Desain Komunikasi Visual Institut Kesenian Jakarta)

Pendaftaran gratis (1-15 Februari 2022): bit.ly/lekturdemoMASUYAMA_JFF2022

Yakuza, Preman, dan Peran Negatif lainnya:

Sejarah dan Representasi Tato dalam Sinema Jepang dan Indonesia

Minggu, 20 Februari 2022

Pukul 15:00 – 17:00 WIB via Zoom

Registrasi (2-16 Februari 2022): bit.ly/jff2022_events

Pemateri: Prof. Yoshimi YAMAMOTO (Antropolog, Universitas Tsuru, Jepang), Tito Imanda (Antropolog, Pembuat Film)

Moderator: Kemal Putra (Programmer Kinotika)



JFF OSHABERIKAI: Belajar Berbincang Bahasa Jepang

Minggu, 27 Februari 2022

10:00 - 11:00 WIB via Zoom

Tema: Japanese Film Festival

Registrasi (3-10 Februari 2022): bit.ly/jff2022_events

Persyaratan:

- Usia di atas 15 tahun

- Sudah menonton salah satu atau lebih film berikut: Patema Inverted/It’s a Summer Film!/OZLAND

- Tidak wajib mengerti bahasa Jepang

GRATIS dan kuota terbatas.

3. MERCHANDISE JFF ONLINE 2022

- Merchandise Hunt

Periode: 14 - 27 Februari 2022

Program mengumpulkan merchandise spesial JFF ONLINE 2022 dengan menonton film sebanyak-banyaknya dan menjawab pertanyaan yang diberikan secepatnya.

Tautan: bit.ly/merchandisehuntjff2022

- JFF Movie Review Challenge

Periode: 15 - 23 Februari 2022

Penonton mengirimkan video yang sedang memberikan review film berdurasi satu menit

dan berhak mendapat merchandise spesial dari JFF ONLINE 2022.

Info: bit.ly/penontonreviewjff2022

- Live Quiz di Instagram

Instagram Live @indonesiajff

Informasi selanjutnya mengenai JFF ONLINE 2022 akan dirilis secara berkala di media sosial JFF berikut ini:

JFF+ (JFF ONLINE 2022): https://jff.jpf.go.jp/watch/jffonline2022/indonesia/

Instagram: @indonesiajff

Facebook: https://www.facebook.com/JFFJakarta

Materi dapat dilihat di: bit.ly/festivalfilmjfja