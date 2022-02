Terus Berinovasi, Mine. Luncurkan Formula Parfum Terbaru tanpa Alkohol

MINE. tidak berhenti berinovasi. Setelah sebelumnya melewati batasan dunia parfum lokal Indonesia dengan tujuh private collectionnya, kali ini mereka mengeluarkan produk terbaru bernama Fragrance Wand dengan konsep parfum dual endedroll on pertama di Tanah Air dengan menampilkantiga macam produk dengan berbagai paduan layer yang berbeda. Menghadirkan tiga wand yaitu Spring Ikigai, Sicillian Sun dan Nordic Hygge. Fragrance Wand dilaunching pada akhir bulan lalu dan terjual 500 pcs dalam waktu tiga hari.

Selain memberikan inovasi parfum yang bisa dilayer satu sama lain seperti Private Collection sebelumnya, Fragrance Wand menyuguhkan kandungan formula terbaru tanpa alkohol dengan 100% pure oil dan merupakan Extrait de Parfum yang merupakan kandungan parfum lebih tinggi dibandingkan Eau de Parfum sehingga produk akan lebih tahan lama.

Menurut Sarah, selaku Founder dari Mine., dengan hadirnya Fragrance Wand diharapkan dapat menjadi jawaban untuk pecinta fragrance yang khawatir akan alergi dan kehalalan produk dengan kandungan parfum beralkohol di pasaran. "Safety of product adalah salah satu aspek yang kita junjung tinggi, dan dari beberapa customer kita juga pernah cerita bahwa ada yang alergi terhadap alkohol dan lainnya, jadi muncul lah ide kenapa Mine. nggak membuat produk yang aman untuk orang-orang yang alergi terhadap alkohol supaya customer masih bisa tetap menikmati produk Mine..Begitu juga untuk customer muslim yang khawatir akan kehalalan suatu produk parfum dengan kandungan alkohol.”

Ketiga jenis produk FragranceWand tersebut hadir dari inspirasi suasana musim dan aroma beberapa negara di dunia yakni Nordic Wand, Sicilian Wand, dan Japanese Wand. Ketiga Wand tersebut tidak hanya bisa dilayer antar satu sama lain, tetapi juga bisa dikombinasikan dengan ketujuh Private Collection sebelumnya untuk menciptakan arahan aroma yang lebih luas. The Wand hadir dengan kemasan yang travel friendly sehingga tidak memakan banyak tempat dan memudahkan customer untuk memaksimalkan kapasitas barang bawaan mereka.

“Kami menciptakan The Wand tidak hanya untuk bisa dilayer antar satu sama lain FragranceWand, seperti parfum Mine. sebelumnya yang bisa dilayer, kami juga merancang khusus agar FragranceWand dapat bisa diblend dengan Private Collection kami. Dengan kemasan yang handy dan travel friendly tentunya bisa jadi pilihan bagicustomer yang tidak suka membawa banyak barang. Kami juga bangga memperkenalkan The Wand sebagai parfum roll on pertama di Indonesia,” ucap Public Relations Mine. Anggi Rifa Dwiputri.

“Sekali lagi dengan membuat produk yang muslim friendly, Mine. mengutamakan inclusivity dan inovasi agar produk kami bisa dinikmati setiap kalangan secara lebih luas lagi, tentunya kami juga membuat produk yang lebih personalized dengan kebutuhan customer,” tutup Sarah.

Dengan memberikan formula kandungan terbaru 100% pure oil pada FragranceWand memberikan harapan kepada konsumen yang alergi dan mempertanyakan akan kehalalan parfum dengan kandungan alkohol tidak perlu khawatir lagi. Sekaligus memberikan kemudahan pada konsumen dalam membawa parfum dengan desain roll on yang praktis dan travel friendly.

Fragrance Wand hadir dengan tiga macam Wand dan masing-masing memanjakan customer dengan dua aroma berbeda. Harga yang diberikan untuk FragranceWand terbilang murah, kamu bisa mendapatkan tiga wewangian berbeda. (RO/A-1)