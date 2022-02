Seleksi PSB SMA Labschool Diikuti Peserta Dari Luar Negeri

SMA Labschool kembali membuka Penerimaan Siswa Baru (PSB) tahun ajaran 2022-2023. PSB yang dilakukan secara daring ini diikuti 2.269 siswa dari 2.342 siswa yang mendaftar.

Ketua PSB Labschool, Dr. M. Fakhruddin, M.Si mengatakan, sebanyak 73 siswa berhalangan atau tidak hadir dalam tes. "Kehadiran selama tes berlangsung adalah 97%. Pengumuman hasil tes ini akan dilakukan pada Rabu (16/2) secara daring di web Labschool www.labschool-unj.sch.id," ujarnya dalam keterangan yang diterima, Senin (7/2).

Dikatakan, seperti tahun lalu, tes PSB SMA Labschool tahun ini diikuti diikuti peserta dari seluruh Indonesia dan juga luar negeri. Jika tahun lalu peserta ada yang berasal dari Afrika dan Malaysia, tahun ini peserta tes dari luar negeri berasal dari Amerika Serikat serta Inggris.

Lebih jauh, Fakhruddin menyebut pelaksanaan PSB online secara umum berjalan lancar, walaupun ada sedikit hambatan, namun dapat ditangani sehingga siswa dapat mengerjakan soal seluruhnya

"Data peserta sudah terekam semua oleh panitia selanjutnya tinggal diolah sesuai dengan ketentuan yang ada. Skor yang didapat peserta selanjutnya akan diperingkat sesuai dengan nilai tertinggi sampai terendah," jelasnya.

Dalam sambutan pembukaan tes PSB SMA Labschool, Rektor UNJ Prof. Dr. Komarudin, M.Si. mengapresiasi pelaksanaan PSB secara online. Ia berharap pelayanan bisa semakin baik dan ditingkatkan.

"Bila perlu menambah tim-tim ahli IT yang dapat direkrut untuk memperkuat tim IT Labschool. Apabila IT semakin baik, diharapkan pelayanan akan semakin baik pula," jelas Komarudin seraya mengapresiasi kerja keras panitia serta para pengawas yang bersedia melayani calon siswa pada tes yang berlangsung Minggu (6/2).(RO/Ol-15)