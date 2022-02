Nikmati Valentine’s Day Istimewa Bersama ASTON Priority Simatupang Hotel & Conference Center Dengan Romantic Valentine's Dinner

DALAM rangka merayakan Hari Valentine, ASTON Priority Simatupang menawarkan pengalaman romantis yang indah untuk berbagi bersama pasangan, keluarga dan teman tercinta. Para tamu yang berkunjung dapat mengesankan orang yang mereka cintai dengan memberikan pengalaman berupa makan malam indah dan suasana kebersamaan yang romantis yang dibuat khusus pada momen spesial ini.



ASTON Priority Simatupang menyajikan paket 'Romantic Valentine’s Dinner’ – makan malam dengan 4 - course menu yang dapat membuat Valentine tahun ini lebih berkesan di Canary Coffee Shop Terrace. Pengalaman makan malam romantis ini akan disiapkan oleh tim kami secara spesial di dekat dengan kolam renang dan terrace outdoor serta didekorasi dengan gemerlap warna merah cerah khas Hari Valentine yang akan menjadikan suasana makan malam sebagai pengalaman tak terlupakan bagi pasangan.



Tamu dapat menikmati aneka hidangan yang menarik mulai dari pilihan Lobster juga Capsicum Bisque, Fillet of Norwegian Salmon, hingga makanan penutup berupa Strawberry Bavarians, Tiramisu dan atau Blueberry Cheese Cake.



Set menu istimewa ini tersedia dengan harga hanya Rp750.000 nett per couple dan dapat dinikmati pada 14 Februari 2022 mulai pukul 18.00 - 21.00 WIB.



“Kasih sayang dan cinta dikatakan merupakan sebuah ekspresi pada jiwa, namun kami memahami adakalanya ekspresi itu perlu kita ungkapkan agar orang yang kita sayangi memahami perasaan yang kita miliki. Untuk itu, tim kuliner kami mencurahkan semua keahlian dan hati kami agar dapat memenuhi keinginan pasangan untuk menjadikan momen valentine tahun ini menjadi sesuatu yang istimewa," ucap Djoko Hendrasto, Executive Chef ASTON Priority Simatupang.



“Kami berharap suasana valentine yang kami hadirkan di Canary Coffee Shop ASTON Simatupang menciptakan keharmonisan pasangan yang tentunya akan mempererat hubungan pasangan, keluarga dan teman yang datang kepada kami," lanjutnya.



Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi 021 7883 8777 atau melalui email ke simatupanginfo@astonhotelsinternational.com. Informasi terbaru seputar kegiatan dan promo dapat mengikuti media sosial Instagram @ASTONSimatupang dan Facebook fanpage ASTON Priority Simatupang Hotel & Conference Center. (RO/OL-10)