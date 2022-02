Indonesia Siap Jadi Tuan Rumah GPDRR 2022

TAHUN ini, tepatnya 23 hingga 28 Mei, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7 yang mengangkat tema From Risk to Resilience: Towards Sustainable Development for All in a Covid-19 Transformed World. GPDRR 2022 akan diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) dan Bali International Convention Center (BICC).

Diharapkan, hadir sekitar 4.000 hingga 5.000 peserta dari 193 negara dengan keterlibatan partisipasi multipihak secara in-person (luring) dengan modalitas partisipasi online bagi yang tidak bisa hadir. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy selaku Ketua Panitia Nasional GPDRR 2022 menerima Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana, Mami Mizutori, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (2/2).

Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau persiapan penyelenggaraan GPDRR 2022. "Melalui kesempatan pada sore hari ini, Indonesia menyatakan kesiapan sebagai tuan rumah penyelenggaraan GPDRR Tahun 2022," tegas Muhadjir dalam keterangan resmi, Rabu (2/2).

Ia mengutarakan bahwa GPDRR 2022 merupakan momentum untuk mendorong negara-negara di seluruh dunia dapat terhubung, berkolaborasi, dan berbagi ide serta pengetahuan berkaitan dengan pengurangan risiko bencana untuk dunia yang lebih tangguh secara berkelanjutan dan merata. Pemerintah Indonesia pun berkomitmen menyelenggarakan pertemuan internasional yang aman dan menyenangkan (safe and pleasant) di tengah kondisi pandemi covid-19 dengan aturan protokol kesehatan.

"Pada pekan lalu, saya secara pribadi telah meninjau persiapan lokasi penyelenggaraan di Bali, mulai dari bandara untuk memastikan persiapan dan keamanan kedatangan para delegasi, kemudian kawasan Nusa Dua sebagai venue utama, serta beberapa titik lokasi untuk field trip," tuturnya. "Di Bali, kami juga menggelar Rapat Tingkat Menteri Panitia Penyelenggara GPDRR 2022. Saya menyatakan bahwa persiapan di lapangan sudah sangat baik dan akan semakin ditingkatkan untuk mendukung aksesibilitas dan inklusivitas bagi semua kalangan delegasi," imbuhnya.

Beberapa upaya lain juga terus dipersiapkan, termasuk pengamanan dan antisipasi ancaman, peningkatan sarana prasarana pendukung, rencana kontinjensi, kolaborasi substansi pengurangan risiko bencana, kerja sama Pemerintah Indonesia dan PBB dalam Covid-19 Joint Task Force untuk GPDRR 2022, serta aspek-aspek lain. Muhadjir menjelaskan, penyelenggaraan GPDRR 2022 sebagai wujud kolaborasi lintas kementerian/lembaga dalam mendorong pemulihan ekonomi lokal dan nasional pascapandemi covid-19.

Penyelenggaraan tersebut juga dapat menjadi role model penyelenggaraan event internasional di era new normal serta merefleksikan kepercayaan komunitas internasional atas kepemimpinan Indonesia di dalam isu kebencanaan yang juga menegaskan posisi Indonesia sebagai negara center of knowledge. "Indonesia sebagai tuan rumah akan mendorong pembahasan implementasi Kerangka Sendai, merekomendasikan tindakan untuk pembuat kebijakan, menyoroti praktik yang baik dan meningkatkan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana. Hasil pertemuan akan disintesis dalam ringkasan Co-Chair dan akan berkontribusi pada tinjauan jangka menengah antarpemerintah dari Kerangka Sendai yang dijadwalkan untuk 2023," tutur Menko PMK.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Persiapan GPDRR 2022 Tetap Berjalan

Dalam mendukung pemulihan ekonomi dampak pandemi covid-19, pemerintah akan menyiapkan konsep penyelenggaraan yang berdampak terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), melibatkan peran UMKM, serta optimalisasi beberapa kawasan pariwisata sebagai lokasi field trip GPDRR 2022. "Kita semua berharap semoga penyelenggaraan GPDRR 2022 dapat berjalan dengan sukses," pungkas Menko PMK. (OL-14)