Persi Catat Persentase BOR Covid-19 Nasional 16% dan ICU 7%

PERHIMPUNAN Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) mencatat adanya peningkatan bed occupancy rate (BOR) secara nasional. Namun demikian, angka tersebut masih tergolong dalam kategori aman.

"BOR nasional sekitar 16% dan ICU 7%," kata Ketua Umum Persi Bambang Wibowo kepada Media Indonesia, Rabu (2/2).

Namun demikian, Bambang menyoroti sejumlah wilayah yang persentase keterisian tempat tidurnya tinggi, antara lain DKI Jakarta 56%, Banten 27%, Bali 21% dan Jawa Barat 20%.

"Sementara provinsi lain di bawah 10%," imbuh Bambang.

Mengenai lonjakan kasus covid-19 yang terjadi saat ini, Bambang menyatakan RS sudah siap untuk menghadapinya. Pasalnya RS sudah memiliki pengalaman dan keterampilan lebih baik dari pembelajaran dua puncak kasus sebelumnya.

"Namun saat ini harus hati-hati, baik masyarakat maupun RS agar betul-betul sumber daya RS dikelola dan dikendalikan dengan baik. Karena saat ini banyak kasus yang tanpa gejala, gejala klinis ringan dan tanpa komorbid yang seharusnya tak perlu perawatan RS malah dirawat di RS," ucap Bambang.

Untuk itu, ia meminta pemerintah daerah dan organisasi masyaraat untuk menyiapkan tempat karantina yang lebih baik untuk isolasi bagi masyarakat yang terinfeksi covid-19 tanpa gejala, gejala ringan dan tanpa komorbid.

Seperti diketahui, kasus konfirmasi harian covid-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan dalam satu minggu terakhir. Pada Selasa (1/2) terdapat penambahan kasus sebanyak 12.753 orang.

Seiring dengan terus terjadinya kenaikan kasus dalam satu minggu terakhir, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi menyampaikan memang benar terjadi kenaikan positivity rate sebesar 3,65% dalam seminggu terakhir.

"Hal ini selain seiring dengan kenaikan kasus konfirmasi, tapi juga sejalan dengan ditingkatkannya angka testing dan tracing,” ujar Nadia.

Nadia mengatakan untuk mendapatkan data yang komprehensif, sebaiknya data kasus covid-19 dilihat dalam 7 hari terakhir, tidak hanya fokus pada data harian saja.

“Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 4805 agar kita dapat melihat perkembangannya dalam 7 hari dan tidak terfokus dengan data harian saja. Hal ini agar kita dapat melihat data secara utuh sehingga dapat memperoleh informasi yang tepat,” tambah Nadia.

Kenaikan positivity rate ini, tegas dia, menunjukan kemampuan deteksi Indonesia dalam hal testing dan tracing. Per tanggal 30 Januari 2022, jumlah orang yang di tes adalah 5,75 per 1.000 penduduk per minggu. Angka ini jauh diatas angka anjuran WHO, yakni 1 per 1.000 penduduk per minggu.

“Peningkatan kuota testing dan tracing ini merupakan bentuk dari upaya deteksi dini dalam mencegah perluasan penularan, serta mencegah munculnya klaster sebaran yang baru. Ini juga merupakan usaha untuk mendeteksi lebih awal gejala covid-19 yang diderita oleh tiap-tiap individu. Hal ini penting untuk mencegah keterlambatan penanganan kasus mengingat varian Omikron yang memiliki persebaran lebih cepat namun cenderung tidak bergejala,” terang Nadia.

Ia menegaskan, kenaikan angka kasus dalam satu minggu terakhir telah diantisipasi oleh Kementerian Kesehatan dengan menyiapkan kapasitas tempat tidur perawatan covid-19. Diharapkan hal ini dapat menjawab kekhawatiran masyarakat.

Nadia menjabarkan, secara nasional, total ketersediaan tempat tidur (bed occupancy rate/BOR) perawatan covid-19 saat ini berjumlah 78.825 yang dapat tingkatkan sampai dengan kapasitas maksimal 156.847 tempat tidur.

Untuk Jakarta sendiri, BOR di 196 rumah sakit rujukan saat ini di 6.496 dari 13.777 kapasitas tempat tidur yang tersedia. Dalam kondisi yang dibutuhkan, BOR di Jakarta dapat dikondisikan hingga mencapai 21.000.

"Jadi, tidak perlu terlalu khawatir, kapasitasnya masih cukup banyak,” imbaunya.

Agar angka kasus ini tidak bertambah semakin besar, Nadia meminta agar masyarakat tetap patuh untuk menjalankan protokol kesehatan.

“Jika tidak bergejala, cukup untuk melakukan isoman di rumah atau isoter, dan manfaatkan layanan telemedicine yang tersedia. Segera lakukan vaksinasi booster, dan tetap disiplin menegakkan protokol kesehatan. Jangan lengah dan tetap selalu waspada,” pungkas Nadia.(OL-5)