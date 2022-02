Jeli Melihat Peluang, Plan the Plants Budidayakan Tanaman Endemik Indonesia

BERKAT kejeliannya melihat peluang pasar tanaman hias, Plan the Plants kini menjelma menjadi salah satu eksportir tanaman hias ke mancanegara. Ya, tanaman hias yang dibudidayakan Plan the Plants kini telah merambah pasar mancanegara, di antaranya kawasan Asia dan Eropa. Plan the Plants juga membudidayakan tanaman endemik Indonesia.

Andri Satriawan selaku owner Plan the Plants mengisahkan, awal mula ia berbisnis tanaman hias pada Juli 2020. Berawal dari orangtuanya yang menyukai tanaman hias, Andri pun lantas tertarik menekuni bisnis tanaman hias.

"Karena orangtua menyukai tanaman hias, dari sana saya melihat peluang pasar. Akhirnya saya memberanikan diri membuka usaha di bidang tanaman hias," kata Andri membuka pembicaraan, Senin (31/1).

Melihat potensi penjualan tanaman hias yang semakin digandrungi, Andri bersama tim mulai merintis usaha tanaman hias sebagai reseller dengan bendera perusahaan Plan the Plants. Seiring berjalanya waktu, Plan the Plants yang beralamat di kawasan Taman Anggrek Kavling 35, Ragunan, Jakarta Selatan, ini mendapat tempat di hati penggemar tanaman hias. Kini, Plan the Plants telah membudidayakan sendiri sejumlah tanaman hias endemik di Indonesia.



"Kami saat ini membudidayakan sendiri tanaman endemik yang ada di Indonesia untuk di jual di dalam negeri maupun pasar mancanegara," kata Andri.

Ada banyak hal yang ditawarkan Plan the Plants. Di antaranya lanskap perkantoran, individu atau rumahan, vertical garden, dan penjualan tanaman hias. Plan the Plants juga menawarkan jasa penyewaan tanaman hias.

"Untuk penyewaan biasanya untuk lanskap perkantoran. Jasa home service pun tersedia bagi pelanggan, khususnya perkantoran yang menggunakan jasa rental tanaman untuk perkantoran serta jasa delivery bagi pelanggan di area Jakarta dan sekitarnya," papar Andri.

Jika tertarik mengunjungi Plan the Plants buka dari Senin hingga Sabtu. Untuk penjualan secara daring, Plan the Plants hadir menyapa penggemar tanaman hias di sejumlah marketplace Indonesia. Peminat juga bisa mengunjungi Plan the Plants di media sosial seperti Instagram dengan akun @PlanthePlants, lalu jiga Tiktok, serta website yang tak lama lagi akan hadir.

Berbagai macam tanaman mulai dari tanaman hias umum atau low price, hingga tanaman hias koleksi atau high price tersedia di Plan the Plants. Untuk jenis tanaman hias best seller dari Plan the Plants yaitu ukuran medium seperti Monstera Variegata. (RO/S-2)