Bantu Diet Sehat, MS SLIM Luncurkan Nutrisi Pengganti Makan

SETELAH hadir dengan berbagai produk terbaik untuk mendorong masyarakat meraih tubuh ideal, kali ini MS Slim meluncurkan MSSLIMMEAL sebagai produk terbaru untuk melengkapi nutrisi harian tubuh. Menandai dirilisnya MSSLIMMEAL ke pasaran, digelar launching ceremony yang mengusung tema Switch Up Your Meal, bertepatan dengan diperingatinya Hari Gizi Nasional pada Selasa (25/1) lalu.

Acara perilisan MSSLIMMEAL ini dilakukan secara hybrid, online dan offline di Resto Kembang Goela, Jakarta Selatan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Event ini dihadiri pengusaha muda Shandy Purnamasari dan Maharani Kemala selaku founder. Selain itu, hadir juga spesialis gizi dr. Cindiawaty Pudjiadi, Sp.GK, Brand Ambassador terbaru MS Slim Lucinta Luna, serta beberapa artis dan influencer ternama seperti Andien Aisyah dan Tya Ariestya.

Baca juga: Ingin Coba Ikut Maraton Tahun Ini? Perhatikan Asupan Nutrisi Anda

MSSLIMMEAL sendiri merupakan serbuk sereal dari perpaduan bahan-bahan berkualitas tinggi yang dapat membantu merasa kenyang lebih lama. Diramu dari bahan-bahan yang sehat seperti multi grain, skim milk, oat, inulin, ekstrak malt, whey protein isolate, full cream milk, ekstrak almond, premix vitamin, dan coklat bubuk, produk ini sangat tepat dikonsumsi dalam pola hidup sehat.

Produk dengan bahan alami ini dapat menjadi sumber 4 sehat 5 sempurna agar nutrisi tubuh seimbang. Shandy Purnamasari mengungkapkan bahwa MSSLIMMEAL bisa dikonsumsi oleh siapa saja, baik itu perempuan, laki-laki, yang tua, maupun

muda.

"Kalau kalian mau maintain berat badan setelah sudah turun, juga bisa konsumsi ini. Kalau makan ini kan jadi nggak suka ngemil," ungkap Shandy.

Pada kesempatan yang sama, Ahli gizi dr. Cindiawaty juga mengungkapkan bahwa setiap orang butuh asupan karbohidrat dalam jumlah yang tidak berlebihan. Selain itu dr. Cindy juga mengungkapkan beberapa asupan lain yang dibutuhkan tubuh.

"Karbohidrat tidak selalu nasi. Bisa oat dengan biji-bijian, dan bisa ada bonus protein. Kita butuh lemak bagus juga, yang ada dalam kacang-kacangan. Selanjutnya, kita butuh probiotik untuk menjaga usus, salah satunya inulin," papar dr. Cindi.

MSSLIMMEAL menggabungkan zat-zat berkhasiat dalam satu kemasan yang praktis berupa sachet isi 50 gram, yang sudah memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk mendapatkan manfaat MSSLIMMEAL, cukup seduh 1 sachet ke dalam 150 ml air, kemudian aduk hingga rata dan siap dinikmati. Produk ini bisa dikemas dalam kotak berisi 15 sachet dan dibanderol harga Rp239.000,- untuk tiap box.

Sebelumnya, Ms Slim sendiri sudah memiliki produk seperti MS Slim minuman serbuk fiber rasa buah Black Plum yang dapat mengikat karbo dan lemak, Slimming Capsule yang bermanfaat untuk memperbaiki metabolisme dan membantu mengurangi lemak jenuh dalam tubuh, serta Body Treatment Oil yang diformulasikan khusus untuk membantu mengencangkan kulit, menyamarkan stretch mark dan selulit, serta membantu mengurangi lemak tubuh.

Semua produk dari MS Slim berkhasiat untuk menunjang gaya hidup masyarakat masa kini yang sudah semakin aware dengan kesehatan diri, termasuk MSSLIMMEAL yang menjadi gebrakan baru dari Ms Slim untuk diet sehat. For the new way to slim, switch up your meal to MSSLIMMEAL. (RO/A-1)