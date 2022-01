Sajikan Info Terkini Kenotariatan, Fakultas Hukum UP Luncurkan Web

UNTUK memberi informasi terkini dan perkembangan kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila (UP) meluncurkan web magister kenotariatan dan Jurnal Imanot (Jurnal Kemahasiswaan Hukum dan Kenotariatan).

Turut hadir dalam peluncuran web magister kenotariatan dan Jurnal Imanot yang berlangsung di Kampus Fakultas Hukum UP, Jakarta, antara lain, Dekan Fakultas Hukum UP Prof Eddy Pratomo, Kepala LPPM Universitas Pancasila Dewi Trirahayu, dan Kaprodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UP Yoyo Arifardhani.

Dalam keterangan pers, Jumat (28/1), Dekan Fakultas Hukum UP Prof Eddy Pratomo menyampaikan bahwa web magister kenotariatan dan jurnal Imanot yang diluncurkan diharapkan terus memperbaruhi konten website dan jurnal.

"Sehingga konten website dan jurnal bisa mencerminkan keadaan yang sebenarnya terutama apa yang jadi visi keilmuan dan kekhasan program studi kenotariatan seperti membahas soal akta, sehingga nantinya melalui website ini bisa melahirkan notaris-notaris profesional," kata Eddy.

Ia melanjutkan website juga diharapkan bisa di-update terus setiap hari menyangkut kegiatan akademis kenotariatan, agenda kegiatan ke depan, penelitian-penelitian, hingga mengupas publikasi hasil penelitian terkait kenotariatan baik skala nasional maupun internasional.

"Jadi, isi website terus bergerak, apa yang terjadi hari ini dan apa yang akan terjadi esok hari, bisa tersiarkan di media website," katanya.

Terkait jurnal Imanot, ia menekankan, agar kajian-kajian pada jurnal mengandung unsur kebaruan, misalnya teori-teori baru. "Kalau jurnal sering dikutip atau di-citasi, akan semakin tinggi nilai jurnal itu," ucap Eddy.

Penulis jurnal juga, menuru Eddy, harus sering membaca jurnal-jurnal internasional agar bisa menerapkan teori-teori baru pada jurnal dan mengaplikasikannya di dalam negeri.

"Jadi, makin banyak orang yang merujuk jurnal itu, maka jurnal itu makin berkualitas, dan ujungnya jika dibarengi website informatif dan komprehensif akan berpengaruh pada peningkatan akreditasi program studi bersangkutan," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UP Yoyo Arifardhani berharap website yang baru diluncurkan ini jadi media informasi dan promosi program studi magister kenotariatan.

"Dari website ini juga, kami akan kenalkan program studi magister kenotariatan UP ke khalayak lebih luas. Setelah pandemi, kami juga berencana membuka magister kenotariatan di SCBD, Jakarta, untuk kelas sore hari," terangnya. (RO/OL-09)