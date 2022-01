Komit Bantu perempuan dalam Perlindungan dan Perawatan, Nivea Terus Berinovasi

PERKEMBANGAN dan kemajuan yang cepat di masyarakat saat ini memang membutuhkan inovasi dan perubahan. Hal itulah yang terus dilakukan Nivea. Sebagai brand perawatan kulit yang telah dipercaya selama ratusan tahun, Nivea menghadirkan Nivea Brightening Range 8 Superfood Deodorant yang diformulasikan secara khusus untuk membantu perempuan dalam memberikan perlindungan dan perawatan ekstra untuk kulit ketiak.

Presiden Direktur Beiersdorf Indonesia, Mohamed Mehdi Ben Messaoud menjelaskan alasan di balik inisiatif Nivea dalam menghadirkan inovasi terbarunya melalui Nivea Brightening Range 8 Superfood. “Selama lebih dari 100 tahun, Nivea terus berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan zaman dengan menghadirkan inovasi demi inovasi tanpa berkompromi dalam menegakkan integritas Nivea sebagai brand yang mengutamakan kepedulian terhadap konsumen di atas segalanya."

Sesuai namanya, rangkaian deodoran yang terdiri dari empat varian ini mengandung ekstrak 8 superfood yang kaya akan nutrisi dan antioksidan tinggi. Selain itu, deodoran terbaru dari Nivea ini juga diperkaya dengan tambahan kandungan lain yang tidak hanya mampu membantu melindungi kulit ketiak dari keringat berlebih dan bau badan, tetapi juga memiliki fungsi dalam merawat kesehatan kulit ketiak, seperti: menghaluskan, mencerahkan serta meratakan warna kulit ketiak.

Berbeda dengan kulit wajah yang kerap mendapat perhatian khusus dalam hal perawatan, salah satu bagian kulit tubuh yang jarang mendapat perhatian adalah kulit ketiak. Padahal, meski jarang terlihat, seiring dengan gaya hidup yang terus berkembang mulai dari banyaknya aktivitas, tingkat stres, beragamnya jenis makanan dan minuman yang kita konsumsi sampai dengan cara kita berbusana, ketiak yang tidak dirawat dengan baik, selain dapat menimbulkan bau badan juga dapat terlihat kusam hingga menghitam serta bertekstur kasar. Hal ini tentu dapat membuat kita kurang nyaman dalam beraktivitas, bahkan bisa mengurangi rasa percaya diri.

“Dibandingkan kulit tubuh bagian lainnya, kulit ketiak memiliki ketebalan lapisan kulit, jumlah kelenjar keringat dan folikel rambut yang berbeda. Merupakan area lipatan, tertutup dan sering bergesekan, kulit ketiak rentan iritasi dan berpotensi menjadi tempat bersarangnya bakteri, jamur dan organisme tertentu yang seringkali memunculkan masalah-masalah kulit,” ujar Dokter Spesialis Kulit, dr. Nessya Dwi Setyorini, Sp.DV.

Selain mandi secara teratur, untuk mendapatkan kulit ketiak yang sehat terawat, dr. Nessya juga menyarankan untuk menghindari kebiasaan bercukur, memilih pakaian yang skin-friendly, menjaga keseimbangan pola makan, serta menggunakan produk perawatan kulit salah satunya deodoran. Mengingat kulit ketiak merupakan kulit yang sensitif, dr. Nessya pun mengingatkan agar kita lebih cermat dalam memilih deodoran agar tidak merusak kulit dan keseimbangan alami mikrobioma pada kulit ketiak tetap terjaga. Selain memilih deodoran yang dapat mengatasi keringat berlebih dan melindungi dari bakteri penyebab bau badan, kita juga sebaiknya memilih deodoran yang memiliki manfaat tambahan lain seperti merawat dan menutrisi kulit ketiak.

Mengerti akan kebutuhan perawatan kulit ketiak yang terus berkembang, Nivea menghadirkan Nivea Brightening Range 8 Superfood,

“Sebagai inovasi yang dihadirkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan skincare yang mengandung bahan-bahan yang berasal dari alam, kami secara khusus memformulasikan rangkaian deodoran terbaru ini dengan memanfaatkan keahlian NIVEA yang telah terpercaya dalam memberikan perawatan terbaik untuk kulit. NIVEA Brightening Range 8 Superfood Deodorant ini mengandung ekstrak 8 superfood yang kaya akan nutrisi dan Micro Vitamin C yang memiliki banyak manfaat untuk kulit,” cetus Senior Brand Manager Nivea Deodorant, Sabrina Diandra.

Terdiri dari 4 varian, setiap varian juga diperkaya dengan kandungan bahan aktif lain yang memiliki fungsi dan manfaat tambahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan para wanita Indonesia, yaitu Extra Brightening: diperkaya dengan Micro Vitamin C, 8 Superfood, dan ekstrak Licorice yang dapat menutrisi kulit ketiak dan menjadikannya lebih cerah dan halus.



Kedua, Brightening Happy Shave: diperkaya dengan Micro Vitamin C, 8 Superfood dan pro vitamin B5 yang dapat membantu mencerahkan, menghaluskan serta mengurangi iritasi yang timbul akibat bercukur. Ketiga, Brightening Antibakteri: diperkaya dengan Micro Vitamin C, 8 Superfood dan Anti-Bac ACH (Alumunium Chlorohydrate) yang dapat membantu mencerahkan dan mengurangi bakteri penyebab bau badan hingga 99,9%. Dan keempat, Brightening Silk Touch: diperkaya dengan Micro Vitamin C, 8 Superfood dan Kaolin yang membantu mencerahkan dan membuat ketiak terasa halus dan lembut seperti sutra, serta cocok untuk kulit kering dan sensitif.

Bersamaan dengan diluncurkannya NIVEA Brightening Range 8 Superfood Deodorant, NIVEA melalui gerakan Self8ration of #PerfectProtection ingin mengajak para perempuan Indonesia untuk lebih mencintai diri sendiri agar lebih percaya diri. “Nivea ingin mengajak para wanita untuk lebih fokus dalam mencintai dan merawat diri sendiri (self-love), dimulai dengan langkah kecil setiap harinya yaitu dengan merawat seluruh bagian tubuh kita - termasuk kulit ketiak yang jarang terlihat - agar kita dapat terus belajar menghargai tubuh kita dan membangun rasa nyaman dengan diri kita sendiri sehingga akhirnya tidak mudah terpengaruh oleh penilaian negatif dari luar. Terlebih lagi bagi kaum Milenial dan Gen Z yang dikenal sebagai generasi internet, mereka lebih rentan terekspos penilaian sosial yang merupakan salah satu konsekuensi dari terbukanya komunikasi di era digital,” ujar Sabrina Diandra.

Salah saeorang Beauty Influencer Abel Cantika mengaku pernah merasa kurang percaya diri, salah satunya karena body shaming. "Saya pun berusaha untuk mengatasinya dengan lebih fokus dalam mencintai diri sendiri termasuk belajar mensyukuri dan menerima segala kelebihan dan kekurangan diri sehingga apapun opini negatif yang disampaikan orang lain, tidak akan mudah mempengaruhi kepercayaan diri saya.”

Abel pun percaya, meskipun jarang terlihat, kulit ketiak yang sehat terawat dapat membuatnya merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam menjalani aktivitasnya. Seluruh rangkaian Nivea Brightening Range 8 Superfood Deodorant sudah bisa didapatkan di e-commerce, supermarket, hypermarket, serta beberapa toko kosmetik dan minimarket yang ada di kota-kota besar Indonesia. (RO/A-1)