Peduli Kesehatan Keluarga Indonesia, BOLDe Luncurkan Panci Berbahan Granit

SUDAH bukan rahasia lagi bahwa panci berbahan dasar granit lebih sehat dari pada berbahan dasar biasa atau teflon. Alat masak yang berkualitas dan sehat merupakan senjata utama di dapur untuk menciptakan masakan yang sehat dan enak.

BOLDe Super Pan Blackpink adalah andalan di dapur keluarga modern, berbahan dasar coating granite yang memiliki banyak keunggulan seperti anti lengket dan telah lulus sertifikasi bebas Perfluorooctanoic acid (PFOA) serta sangat cocok untuk program diet karena BOLDe Super Pan Blackpink dapat menumis tanpa minyak, sehingga masakan yang dihasilkan lebih sehat dan rendah kolesterol.

BOLDe Super Pan Blackpink dilengkapi dengan induction bottom yang berbentuk datar sehingga menjamin pemanasan merata ke seluruh permukaan panci. Panci ini juga dapat digunakan di kompor induksi atau kompor gas biasa. Pegangan yang pas dengan bentuk tangan dan dengan teknologi anti-slip menyempurnakan kegiatan memasak anda untuk lebih aman dan nyaman. BOLDe hadir bukan hanya untuk menjual produk semata-mata saja. Cara membersihkannya pun sangat mudah karena di desain anti lengket sehingga dengan usapan yang lembut dapat menghilangkan kotoran sisa memasak. Untuk hasil lebih maksimal gunakan cairan pencuci piring dari BOLDe yang berbahan dasar eco-friendly.

“Untuk menunjang gaya hidup yang modern dan sehat sehingga BOLDe bukan hanya mengedepankan desain tapi juga kualitas,” ujar General Manager BOLDe Indonesia, Wilman Hilmani



Selain Super Pan Series, BOLDe yang mengusung tema Innovating The Life juga menciptakan produk-produk berkualitas lainnya seperti Super Utensils, Super Blender dan Super Less Sugar Rice Cooker yang dapat menunjang kebutuhan di dapur modern anda lebih sehat dan berkualitas. Tidak hanya peralatan dapur, BOLDe juga menyajikan produk-produk rumah tangga lainnya. Dapatkan produk BOLDe yang asli di official store BOLDe Indonesia dan official e-store di e-commerce (RO/A-1).