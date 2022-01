Dukung Bisnis Berkelanjutan, Watsons Luncurkan Produk Skincare Ramah Lingkungan

KAMPANYE pengurangan emisi karbon dan ramah lingkungan memang tengah digalakkan di seluruh dunia. Itu sebabnya dukungan dan peran serta swasta sangat dibutuhkan untuk menyukseskan kampanye tersebut.

Berangkat dari situ, Watsons Indonesia kembali meluncurkan rangkaian Naturals by Watsons Skincare yang dibuat dengan bahan-bahan alami dan berkelanjutan, tahun ini setelah pada 2018 silam meluncurkan Naturals by Watsons pada rangkaian produk personal care yang merupakan salah satu brand private label mendapat banyak review positif.

Masih mengusung tema dan tujuan yang sama, yaitu berkontribusi positif untuk lingkungan dan bumi, Natural by Watsons Skincare hadir dengan konsep clean beauty yang memanfaatkan kekuatan tumbuhan dalam merawat kulit. Dibuat hanya dengan bahan-bahan terbaik yang tersedia dari alam, setiap produk berbahan organik bersertifikat dan aman untuk kulit dan lingkungan.

“Pada peluncuran rangkaian Naturals by Watsons Skincare ini, saya sangat senang bahwa Watsons Indonesia selalu berkomitmen untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik kepada para pelanggan serta berkontribusi positif bagi lingkungan. Selain kandungan organik yang eco-friendly, telah lolos tes dermatology dan bersertifikat BPOM, juga bebas dari bahan-bahan kimia seperti paraben, isothiazolinone, mineral oil, pewarna dan lanolin, membuat rangkaian produk ini aman digunakan untuk semua jenis kulit dan memberikan sensasi kulitlebih sehat,” ujar Presiden Direktur Watsons Indonesia, Lilis Mulyawati.

Naturals by Watsons Skincare hadir dalam 2 rangkaian, yakni Cica & Sunflower yang menenangkan kulit dan Rose & Bamboo yang menghidrasi kulit dengan sensasi keharuman khas yang dapat memberi efek relaksasi bagi kulit hadir dengan beberapa pilihan produk daily basic skincaremulai dari cleansing foam, toner, serum, face cream, gel cream dan water mist. Dengan tetap mempertahankan ciri khas kemasan Naturals by Watsons dengan aksen desain kayu yang memberi kesan natural dan dibuat di Korea yang membuat kualitas rangkaian Naturals by Watsons Skincare ini tidak perlu diragukan lagi.

Masyrakat, kata Lilis bisa mendapatkan seluruh produk Naturals by Watsons Skincare dengan launch promo menarik diskon 25% dan tambahan 5% khusus member di 65 gerai premium Watsons, seperti Pondok Indah Mall, Watsons Mall Kelapa Gading, Mall Kota Kasablanka, dan Senayan City dan mengunjungisitus resmi watsons.co.id maupun aplikasi WatsonsID yang dapat diunduh di AppStore dan PlayStore. (RO/A-1)