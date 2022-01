Personal Branding dan Tantangan di Era Digital

KEPIAWAIAN menggelar sebuah acara menjadi hal pokok yang harus dilakoni mahasiswa. Sebab mereka kelak akan berhadapan dengan hal yang lebih serius lagi.

"Mahasiswa dituntut kecakapan dalam berbicara, penguasaan teknologi dan kreativitas tinggi terutama dalam masa pandemi covid-19," ujar praktisi kehumasan, founder Mastermind dan dosen IISIP Jakarta Chaerul Tamimi dalam webinar di Jakarta, kemarin.

Tamimi menekan bagi para mahasiswa yang membuat event organizer dalam tugas akhirnya, harus mampu menjawab tantangan jaman. Tahun ini, webinar edukasi karir mengusung tema How To Build Personal Branding In Digital, yang bertujuan dalam pengembangan diri dan wawasan mengenai ilmu komunikasi di era revolusi industri 4.0. Ajang ini mengundang Monica Tanata (founder, entrepreneur, dan CEO of PT Anak Muda Berkarya), Haniifah Rihhadatul'aisy (Marketing Communications Officer at Xynergy Realty).

"Persaingan mendapatkan pekerjaan dapat dibilang sangat ketat, terutama pada masa pandemi yang hampir genap dua tahun ini. Pasalnya, bukan hanya freshgraduate melainkan orang yang telah berpengalaman juga kini menjadi saingan. Maka dari itu, membangun personal branding kuat menjadi jurus kunci untuk bisa stand out. Intinya konsisten dan persisten," papar Haniifah Rihhadatul'aisy yang membawakan materi Personal Branding and Digital.

Sedangkan kegiatan lain yang dilakukan para mahasiswa Kampus Tercinta adalah digital marketing dalam mengembangkan bisnis UMKM. Kelompok 40’s Project IISIP Jakarta menggelar ajang ini dalam format webinar. Tema yang diusung Digital Marketing Talk 'Expand and Compete With The Right Strategy For Your Business With Digital Marketing'.

"Tidak banyak kampus yang sadar bahwa saat ini kebutuhan para mahasiswa adalah skill digital dan skill entrepreneurship. Dua skill ini yang sangat penting dan dibutuhkan di era saat ini," ungkap Andhika Wijaya K, Digital Business Coach & Serial Entrepreneur di Jakarta, Sabtu (8/1).

Selain Andhika juga tampil sebagai pembicara Andi Aswin, dosen IISIP Jakarta & Digital Marketing Consultant, iStart, dan narasumber lain Devina Aurellia, owner @devschoice dan @devsbeaute. (RO/O-2)