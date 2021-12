Tekan Covid Masa Libur Nataru, Swabku Kerja Sama dengan ASITA Untuk Penyelenggaraan Tes Covid-19 

PENYEDIA layanan tes antigen dan PCR, Swabku bekerja sama dengan Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA untuk menekan laju penularan Covid-19 semasa libur natal dan tahun baru (nataru).

"Kita melakukan MoU dengan ASITA untuk travel," ujar owner Swabku Abdul Rozak A Said, Selasa (28/12).

Melalui kemitraan itu, layanan tes antigen maupun PCR ke masyarakat bisa semakin luas, melalui jaringan ASITA.

"Tes PCR dan antigen sebelum atau setelah liburan nataru bisa dilakukan melalui Swabku," kata dia.

Menurut Abdul, potensi penularan virus Covid-19 semakin tinggi semasa libur natal dan tahun baru. Mengingat mobilitas masyarakat begitu tinggi, terutama di lokasi-lokasi yang menjadi objek wisata.

Baca juga : Belum ada Perintah Mikro Lockdown di SCBD terkait Kasus Covid-19 Omikron

"Karena itu harus dipersiapkan untuk mencegah adanya potensi laju pertumbuhan Covid-19 di Indonesia yang cenderung meningkat pascamasa libur," tuturnya.

Swabku sendiri hadir di Otista Jakarta, Timur, Bekasi Cyber Park, Makassar di Hotel Claro dan Hotel Dalton. Masyarakat yang membutuhkan layanannya bisa mendatangi secara langsung.

Selain di lokasi atau drive thru, layanan tes Covid Swabku juga bisa secara 'jemput bola'. Caranya dengan menghubungi nomor 0898-1254-455, dan tim medis Swabku akan datang ke rumah pelanggan.

"Sehingga tak menimbulkan kerumunan yang justru menularkan Covid," ucap Abdul.

Di samping tes antigen dan PCR, Swabku juga memiliki layanan tes kolesterol, tes gula darah, tes asam urat, tes darah lengkap dan tes urine secara lengkap. (RO/OL-7)