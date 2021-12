Jaga Asupan Vitamin C, Mitra Mas Sentosa Rilis Miss U2 Vitamin Effervescent

VITAMIN C merupakan salah satu nutrisi yang diperlukan untuk berbagai fungsi, termasuk melawan kerusakan akibat radikal bebas, produksi kolagen dan menstimulasi sistem kekebalan tubuh yang sehat. Tidak hanya mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung vitamin C, melainkan harus dipastikan vitamin C benar-benar terserap secara maksimal. Penyerapan vitamin C yang tidak maksimal mendorong peningkatan risiko berbagai macam penyakit.

Bicara soal vitamin C, Miss U2, salah satu produk yang berada di bawah naungan PT Mitra Mas Sentosa, baru saja meluncurkan produk kesehatan terbarunya, yaitu Miss U2 Vitamin Effervescent.

Suplemen vitamin C itu telah melalui standarisasi Eropa karena mampu menghasilkan lebih banyak buih saat proses pelarutan. Buih yang keluar tersebut adalah gas karbondioksida yang dapat membantu mempercepat hancurnya tablet dan meningkatkan kelarutan zat aktif. Selain itu, vitamin ini memiliki kandungan vitamin C 1000 mg, vitamin D 400 IU, dan Zinc 10 mg.

Kandungan vitamin dan mineral di dalamnya membuat satu tabletnya setara dengan 1,7 kg buah strawberry, 16 kuning telur, dan 1 1/3 oyster. Setiap partikel vitamin C Miss U2 dilapisi oleh 97,5% coated ascorbic acid sebagai antioksidan yang berfungsi menjaga kandungan vitamin C dari udara luar sehingga tidak mudah rusak. Hal ini penting dalam mengurangi oksidasi pada vitamin C, khususnya pada negara tropis dan lembap seperti Indonesia agar tidak mengurangi khasiat dari vitamin C tersebut.

Baca juga : Ini Pentingnya Membaca Label di Kemasan Makanan

Vhief Executive Office Mitra Mas Sentosa Jay menjelaskan, kehadiran Miss U2 Vitamin Effervescent merupakan terobosan baru dalam memenuhi kebutuhan vitamin C dengan teknik dan formula khusus.

“Pada situasi pandemi saat ini, kami melihat masyarakat tidak hanya membutuhkan vitamin C biasa tetapi juga diperlukan formula yang mampu memastikan kandungannya tetap terjaga ketika di konsumsi. Untuk itu kami memformulasikan vitamin Miss U2 dengan coated ascorbic acid sebagai antioksidan agar dapat bekerja secara maksimal dalam menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan konsumen kami” ujar Jay dalam keterangannya.

Miss U2 Vitamin Effervescent memiliki berbagai macam pilihan rasa menarik, seperti orange, blueberry, strawberry, peach, dan mangga. Ukurannya pun sangat praktis, yaitu tersedia dalam ukuran travel yang berisi 12 tablet atau ukuran eco dengan isi 20 tablet untuk persediaan di rumah. Vitamin ini dapat ditemukan di Shopee atau offline store seperti Century, Aeon, dan lainnya. (RO/OL-7)