Erick Thohir: Terima Kasih Kiai Said, Selamat Gus Yahya

KETUA Masyarakat Ekonomi Syariah Erick Thohir mengucapkan terima kasih kepada KH Said Aqil Siradj yang selama dua periode telah membawa PBNU berkembang pesat. Erick pun mengucapkan selamat kepada KH Yahya Cholil Staquf yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU dalam Muktamar yang berlangsung di Lampung, Jumat (24/12).

Erick optimistis Yahya akan melanjutkan prestasi Said demi membawa kemaslahatan bagi umat, bangsa, dan negara. "Alhamdulillah, sebagai bagian dari umat, saya mengucapkan terima kasih kepada Kiai Said yang selama ini menyumbangkan sumbangsih besar, khususnya pada perkembangan perekonomian syariah. Selamat kepada Gus Yahya yang akan melanjutkan ikhtiar yang sudah dirintis Kiai Said," ujar Erick dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/12).

Erick yakin Yahya yang tak lain ialah murid Said akan terus menjadikan PBNU sebagai organisasi yang menjadi pilar kemajuan bangsa dan negara. Dengan warisan budaya serta tradisi yang dimiliki, kata Erick, NU di bawah Yahya akan menjadi pilar penting dalam mengembangkan perekonomian syariah. "Insyaallah NU akan terus sukses berkat fondasi dari Kiai Said dan kini dilanjutkan oleh Gus Yahya. Sejarah telah mencatat NU selalu menjadi mercusuar kemajuan umat, bangsa, dan negara, terutama dalam ekonomi syariah," ujar Erick.

Erick pun mengisahkan peran penting Said di balik pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI). Menurut Erick, penggabungan bank syariah BUMN itu berjalan sukses berkat kontribusi pemikiran yang diberikan Said. "Sejarah tentu akan mencatat jasa besar Kiai Said saat berdirinya BSI. Menjadi ikhtiar kita bersama untuk melanjutkan perjuangan itu," kata Erick yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN.

Sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah, Erick mengakui peran vital PBNU dalam mendorong kemajuan ekonomi umat. Kini di bawah kepemimpinan Yahya yang memiliki latar belakang keilmuan dan budaya dengan sanad tak terputus dari para pendiri PBNU, Erick yakin kontribusi besar PBNU akan berlanjut. "Saya mengenal sosok Gus Yahya yang memiliki basis intelektualitas, budaya, serta tradisi kuat, layaknya pula Kiai Said yang sama-sama menghidupkan pemikiran Gus Dur dalam membesarkan ekonomi keumatan," ujar Erick. (RO/OL-14)