Es Kopi Susu Gula Aren by Hotel Santika Premiere ICE-BSD City

KOPI merupakan salah satu minuman yang paling diminati oleh banyak kalangan. Apalagi saat ini minum kopi sudah menjadi lifestyle. Mulai dari anak muda hingga orang tua menikmati secangkir kopi. Ditambah lagi semakin menjamurnya kedai kopi dengan berbagai racikan khas es kopi susu yang ditawarkan untuk para pecinta kopi.



Siapa yang tidak tahu Kopi Susu Gula Aren? Minuman yang sudah menjadi favorit semua kalangan ini akhirnya hadir di Hotel Santika Premiere ICE - BSD City mulai Desember 2021.



Sesuai dengan namanya, Kopi Susu Gula Aren adalah minuman berbahan dasar kopi, krimer, fresh milk, dan gula aren yang dicampurkan bersamaan sehingga memberikan cita rasa tersendiri saat disajikan.



Kopi susu gula aren ala Hotel Santika Premiere ICE-BSD City pasti tidak akan kalah enaknya jika dibandingkan dengan kopi ala coffeeshop lainnya. “Es Kopi Susu Gula Aren ala hotel kami, menggunakan campuran biji kopi robusta dan arabica yang diracik dengan pas sehingga tidak perlu diragukan lagi kenikmatannya, kami pun menggunakan gula aren yang menambahkan rasa dan harum yang khas,” ujar Rosim selaku Food and Beverage Manager Hotel Santika Premiere ICE-BSD City.



Perpaduan kopi, krimer, fresh milk, dan gula aren yang sesuai dapat menghasilkan sensasi lembut saat diminum. Kopi Susu Gula Aren ala Hotel Santika Premiere ICE-BSD City tersedia juga dalam kemasan botol yang bisa Anda nikmati langsung di rumah hanya dengan menambahkan es batu untuk kesegaran maksimal.



Rosim mengatakan, dengan mengeluarkan uang sebesar Rp35.000 saja Anda sudah dapat menikmati kesegaran Es Kopi Susu Gula Aren. Tidak hanya Es Kopi Susu Gula Aren saja yang bisa dinikmati di Mandalika Restoran, Ananta Lounge, maupun Sky Lounge 15 Hotel Santika Premiere ICE - BSD City, masih banyak minuman lain. Di antaranya Capuccino, Espresso hingga aneka milkshakes dan fresh juice. (RO/OL-10)