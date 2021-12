De Braga By Artotel Rayakan Natal dan Tahun Baru dengan 'Artotel's Holiday Mixtape'

PERAYAAN akhir tahun 2021, de Braga by Artotel memberikan berbagai penawaran paket menginap yang menarik melalui program “Artotel's Holiday Mixtape'.

Walaupun masih dalam kondisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1, de Braga by Artotel siap mendukung program pemerintah dengan memberikan penawaran menarik mulai dari paket kamar, makan minum di hari Natal hingga paket khusus untuk menutup akhir tahun 2021.

Layaknya mixtape, promo akhir tahun ini menawarkan beberapa pilihan kombinasi favorit yang dipilih oleh para tamu dengan beberapa rekomendasi mulai dari paket makan minum yang terinspirasi dari meriahnya setiap perayaan natal. Paket tersebut terdiri dari :

1. Paket Kamar dimulai dari Rp 1.225.000 net sudah termasuk dengan sarapan pagi untuk dua orang dan mendapatkan voucher F&B yang dapat digunakan untuk menikmati pilihan makanan selama menginap senilai Rp 500.000 net dengan periode menginap hingga 10 Januari 2022.

Lewat situs resmi melalui : www.artotelgroup.com, para tamu dapat memilih paket tersebut dengan nama “Home Not Alone”

2. Paket promo Food and Beverage, B 10 City Terrace Cafe menyiapkan beberapa paket yang dapat dinikmati hingga 30 Desember diantaranya :

a. Ala Carte Menu yang terdiri dari : Linguine Aragosta, Tenderloin Steak, Sirloin Steak, Lamb Shank, Grilled Lamb Chop dimana setiap pembelian menu pilihan ini mendapatkan segelas wine ataupun minuman pilihan non alkoholik gratis

b.Pilihan berbagai cemilan unik natal seperti : Cheese Bits, Rendang Croquettes, ataupun Salmon Gravlax w/ Fried Camembert

*Semua paket makan & minum ini tersedia untuk makan ditempat, take-away hingga layanan kamar.

Spesial dimalam Natal de Braga by Artotrel menawarkan paket menginap hemat untuk tanggal 24-26 Desember 2021 hanya denganRp. 1.500.000 yang didalamnya sudah termasuk sarapan dan makan malam untuk dua orang.

Untuk pergantian tahun 2021 – 2022, de Braga by Artotel tahun ini juga masih mengacu kepada peraturan pemerintah dengan meniadakan perayaan dengan konsep selebrasi yang meriah, namun tetap memberikan paket menginap yang telah disediakan.

Tepat di tanggal 31 – 2 Desember 2021, paket menginap tahun baru dimulai dari harga Rp 1.850.000,- yaitu paket kamar termasuk sarapan pagi untuk 2 (dua) orang dan pakey Brunch Tahun Baru yang disajikan secara unik dan menarik di Alfresco Bistro.

Paket Brunch ini juga tersedia untuk tamu–tamu yang hanya ingin menikmati All You Can Eat Brunch di hari pertama di tahun baru seharga Rp. 170..000 net per orang, tersedia dari pukul 8:00 – 17:00 WIB, pada Sabtu pada tanggal 1 Januari 2022.

Anton Susanto, selaku General Manager dari de Braga by Aratotel, menambahkan,"De Braga by Artotel mendukung peraturan pemerintah mengenai malam natal dan tahun baru, tanpa mengurangi kenyamanan para tamu untuk menginap secara aman, nyaman dan juga menyenangkan pada liburan pergantian tahun ini.”

Mengenai de Braga by Artotel

Terletak di Jalan Braga No. 10, Bandung Jawa Barat, de Braga by Artotel adalah hotel ke-6 yang dioperasikan oleh ARTOTEL Group dan menjadi hotel pertama dari kategori Curated Collections.

Hotel de Braga by Artotel memadukan unsur legendaris kawasan Braga yang kental dengan suasana peninggalan zaman kolonial Belanda dan karya seni kontemporer yang menjadi ciri khas dari setiap properti yang dikelola Artotel Group.

Menempati gedung pertokoan Sarinah yang dikembangkan menjadi gedung baru dengan 14 lantai, namun tetap diperpertahankan ciri arsitektur lama pada bagian façade-nya, desain interior de Braga by Artotel menampilkan gaya modern minimalis yang dipadukan dengan sentuhan Art Deco. (RO/OL-09)