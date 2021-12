Sandiaga : Pastikan Momen Nataru Tidak Memicu Kasus Omikron

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengimbau ke masyarakat saat berkegiatan di liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru), agar penuh tanggung jawab dalam protokol kesehatan (prokes) dan pastikan tidak berkerumun guna mencegah penularan kasus covid-19 varian Omikron yang sudah masuk ke Tanah Air.

Imbauan tersebut dilontarkan saat Sandiaga meninjau kesiapan prokes jelang libur natal 2021 dan tahun baru 2022 di Terminal 3 Keberangkatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (19/12).

"Mari bersama-sama kita menjaga, kita pastikan momentum natal dan tahun baru tidak menjadi pemicu kasus covid-19 baru, kita pastikan Omicron tidak menjadi penghalang kita kedepan, mari sama-sama saling mengingatkan dan protokol kesehatan terus kita galakkan,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Menparekraf mewanti-wanti adanya lonjakan penumpang pesawat di bandara pada liburan Nataru. Pasalnya, berdasarkan data yang diterimanya dari pihak Angkasa Pura II, per 19 Desember, terdapat 800 pergerakan pesawat (take off dan landing) di Bandara Soetta, dimana saat situasi normal terdapat 1.200 pergerakan pesawat.

“Perhari ini sudah ada 800 pergerakan orang dan hampir jika situasi normal mencapai 1.200 pergerakan, dan dari Jakarta ada 19 ribu pax. Di Bali kemarin (18/12) mencapai 14 ribu dan itu adalah rekor selama pandemi," terangnya.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta pengelola bandara agar selalu melaksanakan prokes yang ketat kepada calon penumpang dengan mengintegrasi aplikasi PeduliLindungi.

"Arahan dari pemerintah bahwa dengan tidak diberlakukannya PPKM level 3, aturan dari pengetatan disiplin harus kita pastikan. Tentu butuh bantuan semua pihak tidak hanya pemerintah, stakeholder pariwisata, hingga masyarakat juga harus patuh,” pintanya. (OL-12)