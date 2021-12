20 Panggilan Sayang, Bikin Kamu Lebih Romantis di Depan Pasangan

MENUNJUKKAN rasa cinta pada pasangan tidak selalu membutuhkan hadiah mahal atau liburan yang mewah. Kamu bisa mengungkapkan ketulusan hati dengan berbagai cara, termasuk dengan hal kecil seperti memberikan panggilan khusus.

Panggilan sayang terbukti sebagai salah satu bentuk untuk menunjukkan rasa cinta pada pasangan. Panggilan ini bisa kamu tunjukan pada pacar, suami atau istri, dengan menggunakan panggilan sayang, hubunganmu pasti akan semakin romantis.

Baca juga: Indonesia Berpotensi Jadi Pemain Utama Industri Halal Dunia

Setiap orang tentu memiliki cara khas tersendiri untuk memanggil pasangannya dengan manja. Selain manis, panggilan sayang juga biasanya digunakan untuk mengungkapkan rasa cinta pada pasangan dengan cara yang lebih spesial. Panggilan sayang khusus biasanya ditunjukkan untuk orang-orang yang begitu spesial dalam kehidupan. Panggilan tersebut dapat menjadi bentuk rasa sayang dan cinta pada orang terkasih melalui sebuah nama khusus baik kata-kata sayang ataupun nama unik lainnya.

Berikut ini adalah inspirasi panggilan sayang untuk pasangan agar hubungan kamu semakin romantis setiap harinya:

1. Ayang

Panggilan sayang yang satu ini sangat populer digunakan di Indonesia, kata ayang sendiri diambil dari kata sayang, biasanya panggilan ini juga dapat dipersingkat menjadi yang atau ay. Panggilan ayang ini tentu dapat membuat hubungan kamu semakin romantis, karena ditujukan khusus bagi pasangan kamu seorang.

2. Dear

Panggilan sayang yang satu ini diambil dari kosa kata bahasa inggris. Dear sendiri memiliki makna “tersayang” atau “sayangku.”

Panggilan ini akan terkesan dewasa dan lebih elegan bila digunakan untuk pasangan, kamu bisa menggunakannya baik secara tertulis maupun lisan.

3. Honey

Panggilan honey terinspirasi dari kosa kata bahasa Inggris, namun artinya bukan madu, melainkan kesayangan.

Kata honey ini sangat manis bila digunakan pada pasangan wanita, kamu juga bisa menyingkat panggilannya menjadi hon-hon untuk mendapat kesan yang lebih unik dan lucu.

4. Abang, Mas, Aa, Adik dan Neng

Panggilan sayang yang satu ini cukup umum ditemukan disetiap daerah, pasangan yang baru saja pacaran atau baru mengenal satu sama lain seringkali menggunakan panggilan ini, sehingga terdengar lebih halus dan sopan.

Bahkan pasangan yang telah menikah masih banyak yang menggunakan panggilan ini, karena terdengar sangat romantis sekalipun telah menikah.

5. My Queen

Panggilan ini cocok digunakan pada pasangan wanita kamu, terutama bagi yang telah menikah. Memanggil pasangan dengan sebutan my queen bermakna bahwa dia adalah “ratumu.” Bagi para suami, memanggil istri dengan panggilan my queen tentu membuat ia merasa sangat dihargai dan dianggap penting, maka panggilan ini bisa kamu praktikan langsung dengan pasangan, ya.

6. Beb

Panggilan beb ini cukup populer dan sering digunakan pada sebagian pasangan, beb sendiri diambil dari kosa kata bahasa Inggirs, yaitu baby. Namun artinya bukan bayi melainkan kesayangan. Panggilan ini dapat diucapkan pada pasangan kamu sebagai bentuk rasa cinta dan sayang terhadap pasangan kamu.

7. Sayangku

Panggilan sayangku bermakna bahwa kamu adalah seseorang yang paling dia sayangi atau bisa diartikan sebagai kamu adalah kesayangan miliknya. Tulusnya panggilan ini dapat membuat hati pasangan kamu berbunga-bunga, kamu bisa mempraktekkan panggilan ini langsung bersama pasangan untuk membuat hubungan semakin erat.

8. Bunny

Panggilan bunny ini tidak hanya digunakan di Indonesia, tapi sampai ke berbagai negara, panggilan yang terkesan imut dan lucu ini banyak digunakan untuk pasangan wanita. Biasanya panggilan bunny ini akan diselingi dengan kata, hunny bunny sweetie, sebuah panggilan yang menggemaskan untuk pasangan kamu terkasih.

9. Bee

Bee bukan berarti lebah ya, walaupun terinspirasi dari kata bee dalam bahasa Inggris, namun bee dalam panggilan ini bermakna “sayang.” Bee bahkan terkadang dijadikan sebagai sapaan pada seseorang yang cukup dekat dengan kamu, sehingga kamu bisa menggunakan panggilan ini untuk perbincangan sehari-hari dengan pasangan.

10. Cutie Pie

Panggilan yang satu ini pasti terdengar cukup unik, biasanya panggilan ini digunakan oleh pasangan yang baru saja menjalin asmara. Panggilan ini terkesan imut dan cenderung digunakan pada pasangan wanita.

Kamu juga bisa menggunakannya pada pasangan pria kamu agar terdengar lebih menggemaskan dibanding panggilan lainnya.

11. Mimi dan Pipi

Panggilan satu ini bisa jadi inspirasi bagi kamu yang telah menikah, panggilan ini menjadi populer setelah digunakan oleh salah satu pasangan artis di Tanah Air. Mimi dan pipi sendiri merupakan plesetan dari panggilan mama, papa. Panggilan sayang ini juga bisa digunakan untuk anak pada orang tua.

12. Anae

Panggilan sayang dalam bahasa Korea satu ini pasti sering ditemui para pecinta drama korea, panggilan anae juga dapat diartikan sebagai “sayang.” Panggilan ini sering kali digunakan pada pasangan yang telah menikah untuk menunjukkan rasa cinta pada pasangan.

13. Oppa

Selain bahasa Inggris dan Indonesia, kamu juga bisa menggunakan panggilan sayang dalam bahasa Korea. Salah satunya, yaitu oppa. Panggilan oppa diterjemahkan dari bahasa Korea sebagai kakak laki-laki, panggilan ini dapat digunakan pada seseorang yang sudah cukup dekat dengan kita. Kamu bisa menggunakan “oppa” untuk memanggil pasangan priamu, tentu panggilan ini dapat dikategorikan sebagai panggilan sayang yang sopan pada pasanganmu.

14. Yeobo

Satu lagi panggilan sayang yang unik dari korea, umumnya panggilan ini digunakan pada pasangan yang telah menikah, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Panggilan ini bisa saja digunakan bagi pasangan yang baru berpacaran, namun akan terdengar cukup berlebihan bagi penutur aslinya karena umumnya hanya digunakan untuk suami, istri.

15. Chagiya

Chagiya dapat digunakan oleh pasangan yang telah dalam tahap tunangan atau telah tinggal bersama, chagiya sendiri dapat diartikan sebagai “sayang” dalam bahasa Indonesia. Di-Korea sendiri panggilan chagiya umum digunakan bagi sepasang kekasih yang sudah melangkah ke jenjang yang lebih serius, termasuk pertunangan dan pernikahan.

16. Darling

Darling diambil dari kosa kata bahasa inggris yang bermakna “sayang”, darling cukup umum digunakan pada percakapan sehari-hari. Darling juga bisa digunakan sebagai panggilan pada pasangan wanita atau pria kamu, baik dalam tahap pacaran maupun telah menikah untuk meningkatkan suasana romantis.

17. Love

Kata love ini sudah sejak lama digunakan hampir keseluruh dunia untuk menunjukkan perasaan cinta dan sayang pada pasangan.

Kamu bisa memanggil pasangan kamu dengan kata love untuk menunjukkan perasaan dan keseriusan yang kamu miliki padanya.

18. Sweety

Panggilan ini akan terasa manis dan menggemaskan bila diberikan pada orang yang kamu sayang, panggilan ini bisa kamu berikan pada istri atau pasangan wanita. Panggilan ini tentu menunjukkan kesan hangat dan manis, pasangan kamu pasti bisa merasakan ketulusanmu melalui panggilan ini.

19. Sweetheart

Sweetheart dapat diartikan sebagai kekasih hati, artinya saja sudah cukup romantis bukan? Apa lagi jika kamu menggunakannya langsung untuk pasangan kamu. Bagi pasangan yang telah menikah maupun masih berpacaran, panggilan sayang ini cukup direkomendasikan untuk menunjukkan ketulusan hati kamu padanya.

20. Beloved

Beloved dapat diartikan sebagai “yang tercinta”, kamu bisa menunjukkan betapa besarnya rasa sayang kamu pada pasangan dengan memberikan panggilan ini. Panggilan ini juga sering ditambahkan dengan kata my beloved one, pasanganmu dijamin berbunga-bunga mendengar ketulusan hati kamu melalui panggilan tersebut. (OL-6)