Permudah Masyarakat Akses Produk Nutrisi, Herbalife Luncurkan ASC

SETIAP orang membutuhkan nutrisi agar tetap sehat, terutama bagi anak-anak yang masih dalam proses tumbuh kembang. Namun terkadang masyarakat masih sulit untuk mendapatkan informasi soal nutrisi dalam makanan.

Untuk itu Herbalife Nutrition meluncurkan fasilitas baru bernama Automated Sales Center (ASC) di area kantor Jakarta Distribution Center, CIBIS Park, Indonesia, untuk mendukung Member Independen dalam mendapatkan produk dengan mudah dan nyaman.

“Selain menyediakan produk nutrisi yang berkualitas tinggi, saluran distribusi juga menjadi salah satu prioritas dalam layanan kami. Kami percaya Automated Sales Center (ASC) yang inovatif ini akan melengkapi 35 saluran distribusi yang sudah ada sebelumnya yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Senior Director & General Manager Herbalife Nutrition Indonesia Andam Dewi.

ASC bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kelancaran distribusi produk Herbalife Nutrition bagi Member Independen. AutomatedSales Center (ASC) adalah konsep SmartVendingMachine yang dikelola oleh HerbalifeNutrition Indonesia untuk memudahkan Member dalam membeli produk Herbalife Nutrition untuk kebutuhan sehari-hari melalui vending machine (ASC) dan langsung menerima produk dengan cepat.

Penambahan mesin pintar itu memperkuat komitmen Herbalife Nutrition Indonesia untuk mengikuti perkembangan teknologi dan memenuhi permintaan Member Independen dan customer. ASC ini juga memiliki beberapa keunggulan, yakni berbeda dengan Sales Center karena ASC memiliki jam operasional yang lebih panjang. Setiap hari Member Independen dapat melakukan transaksi dengan lebih efisien, lebih mudah dan produk langsung diperoleh.

Saat ini, fasilitas ASC hanya tersedia di Gedung Veranda Cibis Nine, Cilandak, Jakarta Selatan, dan di Metropolitan Mall Bekasi. ASC Machines menyediakan semua produk inner nutrition seperti F1 Nutritional Shake (5 rasa), Personalized Protein Powder, Herbal Aloe Concentrate (3 rasa), Herbalife Tea (4 rasa), Fiber and Herbs, Niteworks, Herbalifeline1000, Nutrition Active, Cell-u-loss, dan Mixed Fiber. Semua Member Independendapat menggunakan metode pembayaran kartu kredit saat membeli produk dari ASC.

“Kami berharap dengan meningkatnya saluran distribusi, kami memastikan layanan dan produk Herbalife Nutrition mudah diakses serta terus berkomitmen dalam penyebaran gaya hidup sehat dan aktif melalui nutrisi seimbang dan olahraga teratur bagi masyarakat di seluruh Indonesia,” ujar Andam Dewi. (RO/A-1)