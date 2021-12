6 Langkah Perawatan Kulit Agar terlihat Glass Skin

MEMILIKI kulit wajah yang terkesan mulus tanpa pori-pori dan bercahaya atau glass skin kini menjadi tren hangat di kalangan para beauty enthusiast. Di negara asalnya, Korea Selatan, prosedur perawatan K-Beauty ini juga begitu diminati karena dapat membuat wajah menjadi lebih awet muda.

Pemain K-drama Now, We are Now Breaking Up, Song Hye-Kyo menjadi salah satu aktris Korea yang memiliki tekstur kulit glass skin. Di usianya yang sudah 40, Hye-Kyo masih terlihat awet muda.

Baca juga: Sandiaga Uno Dorong Bidang Kecantikan dan Fesyen untuk ...

Memang untuk mendapatkan hasil tekstur glass skin, diperlukan perawatan kulit yang konsisten. Berikut langkah yang diperlukan untuk memperoleh wajah glass skin.

Pertama, selalu lakukan double cleansing dengan pembersih makeup dan sabun cuci muka sebelum tidur untuk memastikan wajah bersih. Kedua, gunakan toner untuk menyeimbangkan pH wajah dan memastikan skincare yang akan digunakan terserap ke kulit. Ketiga, gunakan serum wajah yang mengandung bahan aktif berkonsentrasi tinggi untuk membantu mencerahkan kulit dan mengurangi noda.

Keempat, kunci kelembaban wajah dengan menggunakan pelembab. Kelima eksfoliasi kulit secara teratur untuk mengangkat sel-sel kulit mati pada wajah. Dan terakhir, gunakan masker secara berkala untuk perawatan yang lebih menyeluruh.

“Setelah sebelumnya ada tren dewy skin, kini muncul lagi tren baru bernama glass skin. Jika sebelumnya dewy skin identik dengan kulit lembab dan bercahaya, glass skin dikaitkan dengan tampilan wajah yang terkesan mulus tanpa pori-pori dan glowing," ujar Sulwhasoo Marketing Communications Sr. Executive , Anindya Leonita.

"Karena itu Sulwhasoo terus berinovasi menghadirkan produk yang mampu mengoptimalkan kecantikan kulit perempuan di seluruh dunia melalui rangkaian produk kami yang unggul dan berkualitas. Melalui berbagai penawaran menarik Sulwhasoo di Shopee Premium, tentunya akan banyak memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mendapatkan rangkaian produk perawatan kecantikan premium kami untuk melengkapi kebutuhan perawatan kulit wajah mereka,” imbuhnya.

Sulwhasoo merupakan bagian dari Shopee Premium dalam Shopee Mall dengan kualitas dan orisinalitas yang sudah tidak perlu diragukan lagi. Dapatkan rangkaian produk Sulwhasoo seperti, Sulwhasoo Bloomstay Vitalizing Eye Cream x First Care Activating Serum, Sulwhasoo Clarifying & White Ginseng Radiance Refining Mask, Sulwhasoo Concentrated Ginseng Renewing Serum & Cream, Sulwhasoo Overnight Vitalizing & Herbal Clay Purifying Mask, [BUY 1 GET 1] Sulwhasoo First Care Trial Kit dan masih banyak lainnya hanya di SULWHASOO official Shop di Shopee.

Tidak hanya itu, pengguna Shopee juga mendapatkan penawaran menarik, yaitu hemat hingga 77% untuk berbagai produk Sulwhasoo hingga tanggal 15 December 2021. Dapatkan juga berbagai hadiah tambahan pada setiap pembelian produk Sulwhasoo, dan promo beli 1 gratis 1 untuk beberapa produk terpilih. Unduh aplikasi Shopee secara gratis di App Store atau Google Play Store dan kunjungi Sulwhasoo di Shopee Premium. (RO/A-1)