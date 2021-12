Persiapan SBMPTN 2022, Quipper Gelar Try Out UTBK Gratis

PERUSAHAAN pendidikan berbasis teknologi (edtech) Quipper baru-baru ini menggelar Tryout UTBK Nasional yang berlangsung pada 8-14 November 2021. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 20.000 peserta secara daring, tanpa dipungut biaya, dan terbuka untuk seluruh siswa kelas 12 SMA/sederajat atau gap year sebagai simulasi persiapan mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2022.

Hanani Faiza, Manager dari Quipper Video Masterclass, menyebutkan Tryout UTBK Nasional Quipper memiliki tiga fitur unggulan yang dapat diakses dan diikuti oleh seluruh peserta tryout. Ini bertujuan agar calon peserta UTBK SBMPTN 2022 dapat menyusun strategi lolos SBMPTN lebih awal dan semaksimal mungkin.

"Pertama, Tryout UTBK Nasional dari Quipper sudah menggunakan sistem penilaian IRT (Item Response Theory) yang digunakan oleh LTMPT. Penilaian dengan IRT akan memberikan bobot nilai sesuai dengan tingkat kesulitan soal. Kedua, tersedianya fitur Cek Peluang yang dapat mengukur seberapa besar peluang peserta tryout masuk di PTN yang diinginkan. Ketiga, mereka juga bisa mendapatkan rekomendasi PTN lain sesuai dengan jurusan yang dipilih," sebut Hanani.

Peserta tryout yang sudah membuat akun Quipper dapat langsung menyelesaikan tryout Tes Potensi Skolastik (TPS) dan Tes Kompetensi Akademik (TKA), baik untuk kategori Saintek dan Sosial Humaniora (Soshum) di aplikasi android Quipper maupun melalui browser. Setelah hasil tryout keluar, Quipper menyediakan pembahasan soal tryout dalam bentuk teks maupun video sebagai bahan pembelajaran dan evaluasi.

Luna Oktavia, salah satu siswa peraih skor tryout terbaik asal SMAN 8 Tasikmalaya, mengaku ingin masuk jurusan Psikologi Universitas Airlangga. Luna tertarik mengikuti kegiatan Tryout UTBK Nasional agar lebih percaya diri menghadapi SBMPTN 2022.

"Saya mau melatih mental, memetakan kekurangan diri, dan mematangkan persiapan untuk bisa lulus seleksi masuk perguruan tinggi negeri dengan cara mengikuti kegiatan Tryout UTBK Nasional," ujar Luna. "Sejujurnya saya tidak menyangka menjadi salah satu peraih skor tryout tertinggi karena saya bersaing dengan banyak siswa dari sekolah lain yang lebih unggul. Terima kasih Quipper sudah menyelenggarakan tryout ini dan mengapresiasi saya lewat hadiah yang diberikan. Semoga ke depan bisa terus mendukung dan menyukseskan pelajar Indonesia," tambahnya.

Bagi peserta peraih skor terbaik untuk setiap kategori tryout, Quipper memberikan apresiasi hadiah uang tunai senilai total Rp5 juta. Kegiatan Tryout UTBK Nasional turut didukung oleh Canon. Peraih skor tertinggi tryout juga mendapatkan masing-masing satu printer untuk membantu produktivitas dan kreativitas mereka.

Monica Arya Setiawan, selaku Director of Canon Business Unit Strategies PT Datascrip pemegang merek Canon di Indonesia, mengatakan bahwa Canon sangat mengapresiasi program Try Out UTBK Nasional yang diselenggarakan oleh Quipper untuk membantu para siswa dalam meraih nilai UTBK terbaik dan PTN yang direncanakan. "Kami harap program Try Out UTBK Nasional gratis ini dapat terus dilaksanakan secara konsisten dari tahun ke tahun, agar semakin banyak siswa yang termotivasi untuk belajar dengan sungguh-sungguh," kata Monica Arya Setiawan.

Tryout UTBK Nasional gratis dari Quipper akan kembali diadakan pada Maret 2022. Menurut Hanani Faiza, bagi siswa pengguna Quipper yang sudah berlangganan Paket Tryout ataupun Paket Intensif, rangkaian tryout UTBK dari Quipper telah tersedia secara berkala dan terjadwal sejak November 2021 hingga April 2022. Quipper juga telah menyediakan konten terlengkap bagi para siswa yang tengah mempersiapkan diri menghadapi UTBK SBMPTN 2022.

"Bersama Quipper, perjalanan belajar siswa menuju UTBK SBMPTN 2022 akan melalui tiga penguasaan materi, yaitu persiapan, pemantapan, dan pembahasan. Tiga rangkaian materi tersebut merupakan strategi belajar yang dirancang agar siswa bisa bersiap diri secara lebih terarah, terstruktur, dan terukur," tutup Hanani. (OL-14)