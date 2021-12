Kenalkan Google for Education, Kelas Juara Gelar Roadshow

GOOGLE Indonesia bekerja sama dengan Kelas Juara mengadakan Roadshow Google for Education pada Januari 2022. Roadshow itu sebagai salah satu upaya untuk mengenalkan Google for Education di Indonesia. Kegiatan itu akan berlangsung di tiga kota yakni Jakarta, Bandung, dan Surabaya.



Google menghadirkan kumpulan piranti belajar yang disebut Google for Education untuk menunjang kegiatan belajar jarak jauh atau remote learning yang semakin dibutuhkan saat pandemic covid-19. Google for Education terdiri dari piranti lunak Google Workspace for Education yang diperkuat dengan fitur Classroom dan piranti keras berupa Chrome for Education.



Kelas Juara adalah platform pendidikan dari PointStar yang menjadi premier partner Google for Education di Indonesia. Kelas Juara dan Google Indonesia berkomitmen untuk membantu sekolah-sekolah di Indonesia untuk bertransformasi secara mudah ke era digital.

Transformasi teknologi pendidikan menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah di Indonesia dalam mempersiapkan anak didik menjadi sumber daya manusia Indonesia yang tangguh di masa depan. “Penerapan teknologi pendidikan dari Google melalui Google for Education dapat menjawab tantangan ini secara lugas,” ujar Natanael Sibarani, General Manager PointStar Indonesia.



Roadshow itu berisi serangkaian workshop yang tidak hanya ditujukan kepada murid, tapi juga untuk tenaga pendidik. Kegiatan diharapkan mempermudah sekolah untuk mengimplementasikan teknologi sebagai sarana penunjang proses belajar mengajar.

Selain kemudahan dan keamanan, Google Workspace for Education juga dibekali dengan fitur real-time collaboration yang mengizinkan pendidik maupun siswa dapat bekerja bersamaan.

“Fitur-fitur Google for Education didesain untuk menciptakan collaborative environment yang produktif bukan hanya antara siswa dengan siswa, namun juga antara pendidik dan siswanya. Masa depan kita adalah mengenai kolaborasi. Dan kami sangat bangga bisa melibatkan Kelas Juara untuk membawa Roadshow Google for Education ini ke sekolah-sekolah di Indonesia,” pungkasnya. (OL-8)