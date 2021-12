Tips Mississippi Ladies untuk Wanita Tampil Rapi dan Bergaya

BAGI wanita, menjaga penampilan agar tetap rapi dan stylish (bergaya) sangat dibutuhkan untuk menunjang salah satu gaya hidup. Bagi wanita berkarier tentu perlu menjaga penampilan demi kebutuhan bekerja, seperti rapat online dengan tim internal atau pihak eksternal maupun ketika work from office dengan pakaian yang nyaman tetapi tetap tampil stylish.

Nah, ada tiga tips yang bisa kita ikuti untuk mendapatkan penampilan yang rapi tetapi tetap stylish. Pertama, gunakan pakaian dengan material yang nyaman seperti linen dan cotton. Karena ketika bekerja kita menggunakan pakaian kerja hampir seharian, memakai bahan yang nyaman akan membuat kita lebih tenang.

Kedua, memadumadankan dengan outwear dan bawahan skirt akan memberikan look yang formal, elegan, dan stylish atau bisa dengan memakai blus untuk tampilan yang lebih semiformal. Ketiga, pilih desain motif yang sesuai dengan kepribadianmu. Untuk yang menyukai warna-warna basic bisa memakai warna-warna netral. Sedangkan, bila lebih menyukai pattern pilih warna yang calming dan enak dipandang mata.

Salah satu merek lokal Mississippi Ladies menjembatani kebutuhan para konsumennya khususnya wanita berkarier melalui koleksi terbarunya yang dapat digunakan secara kasual maupun formal dan dirilis pada November. Koleksi terbaru Mississippi Ladies terbagi menjadi dua konsep yaitu koleksi yang tetap terhubung dan memiliki cerita tema tentang alam.

Rosniawati selaku Creative Director dari Mississippi Ladies, mengatakan, bahwa brand ini meluncurkan koleksi terbarunya dengan nama Paving The Way. Inspirasi yang didapatkan untuk koleksi terbaru tersebut mengenai keindahan alam dengan pattern yang terinspirasi dari serat-serat alam. "Kami memilih Pale Green sebagai warna utama, karena warnanya yang calming, sophisticated, dan enak dipandang. Polanya juga mengambil inspirasi dari serat alami karena warna pale green merupakan warna yang akan menjadi tren serta dapat diselaraskan koleksinya dengan tema nature sesuai dengan yang sedang kami usung," ujar Astrid selaku Head Desainer dari Mississippi Ladies dalam keterangan resmi, Senin (6/12).

Karena pihaknya fokus pada pakaian sehari-hari, bahan yang digunakan untuk koleksi Paving The Way yakni linen dan cotton. Ini karena pihaknya ingin koleksi ini nyaman sekaligus elegan, sehingga bahan ini mudah untuk dirawat. Koleksi terbarunya terdiri dari blus, dress, linen outerwear, dan linen skirt, beserta koleksi Mississippi Ladies lain. Nominal harga yang ditawarkan mulai dari Rp299.000-Rp500.000. Untuk koleksi tersebut dapat ditemukan dan dibeli di toko offline di seluruh Indonesia maupun online, baik dari website maupun marketplace. Bagi yang berminat dan tertarik dapat mengikuti akun Instagram official di @Mississippi_official. (OL-14)