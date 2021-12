Ajak Remaja Putri Indonesia Tetap Nyaman dan Gembira meski Pandemi

INOVASI adalah salah satu kunci bagi sebuah perusahaan untuk terus berkembang. Hal itu pula yang coba terus dilakukan Wings Group Indonesia, perusahaan fast moving consumer goods di Indonesia, melalui produk sanitary napkins Hers Protex meluncurkan inovasi terbarunya yang bekerja sama dengan lisensi Sanrio Japan, yakni Hers Protex Cinnamoroll Daily Comfort Day & Night.

Dengan mengusung campaign #AntiBaper, Hers Protex Cinnamoroll Daily Comfort mengajak perempuan terutama Gen Z menjadi pribadi tidak gampang baperan, stay positive, dan juga stay happy meski dihadapkan dengan berbagai tantangan dalam kehidupan, terutama di masa pandemi covid-19 seperti saat ini.

Berdasarkan teori psikologi perkembangan 'Erikson’s 8 stages of psychosocial development', masa remaja adalah masa pencarian identitas diri. Pada masa ini, remaja memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi independen dari keluarga, membentuk body image yang positif, diakui dan diterima oleh lingkungan sosial, serta benar-benar membentuk identitas yang sesuai. Maka dari itu, penting sekali bagi remaja untuk bisa diterima, diakui, dan menjadi bagian dari lingkungan sosial mereka.

“Sebaliknya, isu-isu seperti bullying, penolakan, dan juga penilaian negatif dari lingkungannya menjadi hal yang dapat sangat mengganggu emosinya atau dalam istilah lain, ‘baper’. Tidak hanya itu, mereka juga jadi bisa mengalami role confusion. Kondisi ini membuat remaja menjadi tidak bisa menampilkan potensinya secara maksimal, tidak percaya diri, dan menghambat perkembangan secara keseluruhan," ungkap Psikolog Klinis, Tara de Thouars, BA, M.Psi berdasarkan teori psikologi tersebut.

"Apalagi memasuki masa puber yang ditandai dengan menstruasi, secara biologis remaja perempuan pasti mengalami perubahan hormon yang dapat mempengaruhi mood. Meskipun memiliki faktor-faktor tersebut, tetap penting bagi remaja untuk bisa melewati masa pubertas dengan attitude yang positif dan tanpa baper, agar bisa menemukan purpose serta menjadi versi terbaik dari diri mereka,” imbuhnya.

Untuk mengatasi fenomena ini, Hers Protex hadir dengan solusi yang baik untuk para perempuan di Indonesia, yaitu Hers Protex Cinnamoroll Daily Comfort.

“Kondisi paling challenging bagi para perempuan untuk bisa terus aktif dan bebas berekspresi, yaitu menstruasi. Pastinya para perempuan ingin tetap happy, positif dan menjalankan aktivitas dengan penuh percaya diri, meskipun sedang dalam kondisi menstruasi. Untuk itu, Hers Protex hadir dalam dua varian, Hers Protex Cinnamoroll Daily Comfort Day dan Hers Protex Cinnamoroll Daily Comfort Night. Dirancang dengan Soft-Edges, Pin Hole Area, dan Easy open technology, Hers Protex Cinnamoroll Daily Comfort bekerja untuk mencegah bocor. Selain nyaman digunakan saat beraktivitas, ada karakter Cinnamoroll dari Sanrio Co, Ltd”, ungkap Evelyn Elrica Setiawan, Brand Representative Hers Protex.

Hal senada dikatakan Cindy Loh, General Manager of Sanrio Southeast Asia. “Senang sekali bisa bekerja sama dengan partner sekuat Hers Protex di Indonesia. Ketika kami menanyakan kepada fans di seluruh dunia tentang siapa karakter Sanrio favorit mereka, mayoritas menjawab ‘Cinnamoroll!’, sebagai karakter yang menduduki posisi #1 di tahun 2020 dan 2021. Kami percaya, Cinnamoroll dapat membuat semua pengguna Hers Protex tetap happy dengan personality-nya yang dikenal sangat fluffy dan cheerful,” ujar Cindy.

Sanrio sendiri merupakan merek global dalam bidang gaya hidup yang mendesain, melisensikan, dan memproduksi berbagai macam produk sejak ditemukan pada 1960-an. Beberapa produk yang diproduksi mencakup mulai dari fashion item, aksesori, kado, sampai dekorasi rumah dan serial animasi televisi dari karakter ikonik seperti Hello Kitty, My Melody, Cinnamoroll, dan masih banyak lagi. Karakter-karakter tersebut merepresentasikan kata ‘kawaii’ dari pop culture Jepang dan digemari di seluruh dunia.

Masih berkaitan dengan campaign #AntiBaper, dalam konferensi pers ini, Beby Tsabina, Brand Ambassador Hers Protex juga menjelaskan pentingnya memiliki attitude #AntiBaper dalam kehidupan sehari-hari, terutama sebagai aktris dan public figure. “Berkarier di dunia entertainment sejak usia 14 tahun, pastinya banyak sekali challenges yang harus aku hadapi. Banyak hal positif yang aku dapatkan, tapi tidak sedikit juga komentar negatif yang datang. Apalagi kalau lagi menstruasi, rasanya jadi makin baper menghadapi tantangan tersebut."

"Untungnya, aku selalu mendapatkan support dari orang-orang di sekitarku. Selain itu, untuk membantuku stay positive serta tetap nyaman seharian saat menstruasi, pastinya aku harus memilih pembalut yang tepat. Aku selalu menggunakan Hers Protex dan cocok banget! Bikin nyaman seharian, ditambah sekarang Hers Protex berkolaborasi dengan Cinnamoroll yang karakternya super kawaii, bikin day one no more baperan!”, ujar Beby Tsabina.

“Kami berharap dapat membangun remaja perempuan di Indonesia yang aktif, menginspirasi, percaya diri, dan pastinya #AntiBaper. Tidak cuma itu, bersiaplah untuk menjadi semakin #AntiBaper di tempat yang kawaii, pada awal 2022 nanti,” ujar Evelyn. (RO/A-1)