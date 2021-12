Karantina Hadirkan Inspirasi Koleksi Wearable Art

STUDIO A by Laila Azra kembali meluncurkan koleksi yang kedua yaitu The Holiday Collection 'The QQ Tales'. Koleksi yang terinspirasi ketika sang seniman harus melakukan karantina karena berinteraksi dengan pasien covid-19.

Koleksi kedua dari Studio A tetap mengekpos karya Laila Azra, seniman yang memiliki kekuatan pada komposisi, layer, teksture, dan tarikan garis–garis berirama yang terjalin di dalam lukisan–lukisannya. 'Wearable art' ini dapat dinikmati langsung pada koleksi QQ Tales yang terdiri dari 15 items mulai dari T-shirt, Kimono, Blazer, Blazer, Jeans Pants, dan aksesoris seperti topi , scarf, masker serta reversible bags.

Yang unik dalam rangkaian QQ Tales ini adalah dengan palet warna natural yaitu warna–warna tanah dengan element alam, Studio A by Laila Azra ini bertujuan agar semua koleksi dapat dipadu-padankan dalam situasi apapun baik formal maupun informal. Cukup ditambahkan dengan aksesoris yang ada dapat 'elevate' penampilan namun tetap tidak melupakan esensinya yaitu unsur fungsionalnya.

“Pecinta fashion pun dapat bermain–main dengan Edisi QQ Tales ini karena kita siapkan item yang dapat dimodifkasi sesuai keinginan mereka, seperti skirt 'AM PM'. Rok ini dapat kita ubah–ubah aksennya sehingga dapat dikenakan dari pagi hingga petang sesuai kebutuhan,” tutur Laila Azra di Jakarta.

Studio A meluncurkan QQ Tales di akhir tahun untuk memanfaatkan momentum liburan di akhir tahun. Adapun item-itemnya selain designnya yang fungsional memang diproduksi dari bahan–bahan yang nyaman seperti cotton mix dengan spandex sehingga dapat dipakai sepanjang hari.

Selain unik dan diproduksi secara terbatas, Studio A juga berkomitmen untuk menghadirkan koleksi yang diproduksi secara sustainable dengan memberdayakan sekitarnya. Kali ini, Studio A by Laila Azra juga melibatkan para perempuan di rusunawa Tambora untuk membuat masker–masker di QQ Tales.

Studio A adalah karya dari seniman Laila Azra yang terinspirasi dari kesehariannya, bagaimana dia mengekspresikannya dalam media yang berbeda. Inovasi media yang digunakan adalah upaya diri untuk membebaskan dari kegelisahan selama perjalanan kariernya dan kali ini disampaikan dalam bentuk produk sehari–hari. Laila memberikan kesempatan karyanya untuk menjadi bagian dari keseharian para pecinta fashion dan seni. (RO/A-1)