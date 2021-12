Dukung Kesehatan Perempuan Indonesia di Masa Pandemi

TIDAK sedikit perempuan yang menjalani berbagai peran sekaligus, baik sebagai perempuan karier di sebuah perusahaan atau membangun bisnis sendiri dan mengurus keluarga. Untuk menjalani itu perempuan membutuhkan imunitas, fokus yang tinggi, dan juga mood yang stabil.

Herbana, produsen produk herbal yang memudahkan gaya hidup sehat dan seimbang, meluncurkan varian terbaru Herbana Essential Dhari - Woman’s Daily yaitu suplemen multi-herbal khusus perempuan sebagai alternatif multivitamin yang terbuat dari 100% bahan herbal sehingga aman dikonsumsi setiap hari untuk menjaga kesehatan.

“Setiap perempuan pasti melewati perjalanan penting dalam hidup mereka dan setiap fase perjalanan membutuhkan pillar of health yang berbeda. Secara biologis perempuan perlu menjaga pillar of health atau pilar kesehatan mereka yang terdiri dari imunitas, nutrisi, pencernaan, energi, mood dan fokus dalam menjalani multi peran sehari-hari," ujar Founder of Herbana, Jesslyn A. Rahardjo.

"Saya percaya alam mampu memberikan bantuan melalui pendekatan holistik alami untuk menjaga pillar of health, salah satunya dengan mengonsumsi herbal. Melihat hal tersebut, Herbana menciptakan suplemen khusus perempuan berbahan herbal. Suplemen ini mudah dicerna oleh tubuh karena terdiri dari 100 persen bahan herbal,” imbuhnya.

Suplemen herbal yang terbuat dari tanaman menghasilkan vitamin natural dan mengandung dosis vitamin yang lebih rendah. Selain itu, suplemen yang terbuat dari bahan herbal mengandung phytonutrient, enzim, mineral, lipid, dan protein sehingga lebih mudah dicerna tubuh. Suplemen yang terdiri dari bahan sintetik akan lebih lama dicerna dan sisanya akan tersimpan di liver yang bisa menjadi racun untuk tubuh. Sedangkan suplemen berbahan herbal akan mudah diserap oleh tubuh dan sisanya diproses dan dikeluarkan melalui urin.

“Herbal seperti daun kelor, jinten hitam, kunyit, asam jawa, maca, cabe jawa, jahe merah, dan ginseng memiliki banyak manfaat. Seperti daun kelor sebagai sumber nutrisi karena memiliki kandungan kalsium, zat besi, fosfor, kalium, zinc, protein, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, asam folat dan biotin. Ada juga jinten hitam yang memiliki kandungan thymoquinone yang berfungsi membentuk dan memperkuat kekebalan tubuh. Asam jawa berperan sebagai antioksidan dan kandungan AHA pada asam jawa juga bermanfaat untuk mempercepat regenerasi kulit wajah serta kandungan vitamin C pada asam jawa dapat mencegah penuaan dini,” ujar KaBag R&D PT. Deltomed Laboratories, Aryani Boedisantoso B.Sc., MATCM.

“Selain itu ada maca yang dipercaya mampu mengurangi kecemasan serta memperbaiki suasana hati dan meningkatkan kekebalan tubuh karena ada kandungan flavonoid di dalamnya. Asam amino pada maca juga dapat membantu kesuburan dan membantu keluhan saat menopause. Cabe jawa yang memiliki kandungan piperin juga mujarab untuk melancarkan peredaran darah dan menguatkan tubuh. Ada juga tiga herbal yang cukup popular untuk meningkatkan stamina, menjaga kesehatan pencernaan, dan meningkatkan fokus, yaitu: jahe, ginseng, dan kunyit. Semua manfaat herbal ini terkandung dalam Herbana Essential Dhari - Woman’s Daily,” lanjutnya.

Menurut Jesslyn A. Rahardjo ada banyak manfaat bahan herbal bagi perempuan. Karena itu dalam memahami kebutuhan perempuan Indonesia, Herbana meluncurkan Herbana Essential Dhari - Woman’s Daily yang memiliki kandungan daun kelor, jinten hitam, kunyit, asam jawa, maca, cabe jawa, jahe merah, dan ginseng dengan komposisi tepat agar memberikan dukungan penting bagi multi peran perempuan Indonesia.

"Produk ini dibuat oleh perempuan dan untuk perempuan dengan harapan perempuan Indonesia dapat menjalankan perannya dengan baik sekaligus membagikan semangat positif bagi sekitarnya.”

Herbana Essential Dhari - Woman’s Daily dapat dikonsumsi 2 kaplet di pagi hari setelah sarapan. Produk ini telah mendapatkan sertifikasi Halal dari LPPOM Majelis Ulama Indonesia dan telah memiliki Izin Edar dari Badan POM RI sehingga aman bagi perempuan berusia 20 tahun ke atas. Pembuatan produk ini juga berdasarkan riset para ahli sehingga dijamin kualitas dan manfaatnya.

Herbana Essential Dhari - Woman’s Daily tersedia dalam kemasan botol kaca berisi 60 kaplet untuk persediaan 1 bulan. Harga yang disarankan adalah Rp215.000. Herbana Essential Dhari Woman’s Daily dapat dibeli di Boots, Watsons, AEON (Jabodetabek), atau secara online di website Herbana dan Herbana Official Store di Tokopedia dan Shopee. (RO/A-1)