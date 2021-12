Produk Lokal untuk Solusi Rumah Nyaman dan Bebas Stress saat WFH

SITUASI pandemi membuat sebagian masyarakat yang terbiasa melakukan aktivitas dari luar rumah menjadi terganggu. Perasaan jenuh tentunya menghantui kebiasaan baru ini. Suasana rumah yang monoton serta kurangnya interaksi dengan sekitar membuat orang-orang yang terbiasa melaksanakan work from office rentan merasakan stress.

Dalam menyikapi hal tersebut, kini produk wewangian menjadi sarana baru yang digunakan oleh masyarakat dalam membangun suasana rumah yang nyaman dan bebas stress ketika tengah melaksanakan kegiatan work from home.

Saat ini, tren penggunaan reed diffuser semakin populer di tengah masyarakat, karena kandungan essential oil yang dianggap dapat membuat suasana rumah menjadi lebih rileks dan menyenangkan. Beberapa wewangian yang dapat mengubah suasana dan perasaan stress ketika beraktivitas di dalam rumah yakni Rosemary, Lavender, dan Grapefruit.

Sebagai produk wewangian lokal terpercaya, Kemayu and Co meluncurkan diffuser terbaru bernama ‘Bunga Harapan Reed Diffuser’ secara eksklusif di Shopee dalam rangka memeriahkan puncak Shopee 12.12 Birthday Sale. Selain itu, terdapat juga Bunga Harapan Mini Reed Diffuser, Holiday Special Edition Reed Diffuser, Holiday Special Edition Mini Reed Diffuser dan December Reed Diffuser.

“Kami menghadirkan produk diffuser terbaru ‘Bunga Harapan Reed Diffuser’ untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang ingin menciptakan sensasi relaksasi dan suasana nyaman di rumah, terutama saat masih harus work from home. Kandungan essential oil yang kami gunakan tentunya menggunakan produk herbal dan buah-buahan berkualitas dari Indonesia. Tidak hanya memberikan suasana yang lebih nyaman di dalam rumah, reed diffuser ini juga dapat digunakan sebagai penghias dekorasi rumah,” kata Owner dari Kemayu and Co, Vica Mardika Wong.

Dengan berpartisipasi dalam Shopee 12.12 Birthday Sale, Kemayu and Co memberikan penawaran menarik bagi pengguna Shopee, yaitu diskon hingga 70% pada promo Exclusive Launch: Pengharum Ruangan Wangi & Kekinian dari Kemayuandco! serta hadiah gratis pada setiap pembelian produk hingga 5 Desember. Selain itu, ada juga tambahan berbagai voucher belanja selama berlangsungnya Shopee 12.12 Birthday Sale.

“Kondisi pandemi tentunya banyak memberikan dampak bagi kehidupan, termasuk perasaan jenuh dan stress. Penggunaan diffuser dan aromaterapi tentunya dapat memberikan manfaat untuk mengatasi hal tersebut. Oleh karena itu, kami berharap dengan hadirnya produk terbaru Diffuser Bunga Harapan dari Kemayu and Co, dalam Shopee 12.12 Birthday Sale, tidak hanya memberikan penawaran terbaik tetapi juga memberikan kemudahan akses bagi pengguna yang ingin mengubah lingkup suasana rumah menjadi nyaman dan rileks pada saat melaksanakan kegiatan work from home," ujar Head of Brands Management & Digital Products Shopee Indonesia, Daniel Minardi.

"Ke depan, kami juga berharap dapat senantiasa menyediakan pengalaman berbelanja berbagai kebutuhan yang lebih baik lagi bagi para pengguna serta menjadi platform untuk mitra brand lokal seperti Kemayu and Co agar dapat terus memperluas jangkauan penjualan,” imbuhnya.

Selain penawaran menarik dari Kemayu and Co, dalam Shopee 12.12 Birthday Sale pengguna juga bisa mendapatkan tambahan promo lainnya, seperti Tanam ShopeePay 12M, Gratis Ongkir Xtra Lebih Banyak dan Pasti Diskon 50%. Kunjungi Kemayu and Co Official Store di Shopee melalui shopee.co.id/kemayuandco. (RO/A-1)