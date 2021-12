Piza Gaya Italia dengan Resep Khusus Puluhan Tahun Miliki Cita Rasa Khas

HADIR dengan konsep outdoor yang dibaluti dengan nuansa asri dan sejuk dari tumbuhan hijau di sekelilingnya, cocok untuk para pecinta kuliner yang menyantap menu-menu hangat dan dingin yang tersedia di Pizzeria Sultan Hotel & Residence Jakarta.



Di daftar menu, Pizzeria yang dibuka lebih dari satu tahun yang lalu ini menawarkan menu yang menarik karena lebih beragam dan juga menyuguhkan pilihan topping piza yang berbeda dari yang lainnya.



Tak hanya itu, restoran yang dibuka kembali setelah lebih dari puluhan tahun lalu, berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat ini juga menawarkan berbagai menu yang ramah untuk semua orang termasuk pecinta vegetarian, seafood hingga daging.





Contohnya saja, The Carnivore yang tentu saja menarik untuk para penggemar daging. Selain itu, menu Vegetariane berisi potongan terong, zucchini, capcisum, bawang bombay, jamur champignon (jamur kancing) yang dibaluti dengan lelehan keju mozarella yang sangat menggoda bagi pecinta vegetarian.



Selain The Carnivore, varian piza lainnya yang menjadi andalan ialah Quattro Formaggi. Sesuai namanya, Quattro (empat) dan Formaggi (keju), ada empat jenis keju di hidangan itu. Hidangan ini dilengkapi dengan balutan saus tomat dan empat jenis keju yaitu keju cheddar, keju biru, keju ricotta, hingga keju mozzarella. Tentu saja, dengan variasi keju tersebut menambah kenikmatan piza dan menyuguhkan rasa yang khas.





Selain dua hidangan piza ini, menu piza lainnya juga tersedia untuk para penggemar seafood, yakni Seafood Marinara yang berisi campuran beragam makanan laut dibaluti dengan saus tomat dan keju mozarella.



Dua menu piza lainnya yang juga turut disuguhkan ialah Margherita dengan piza yang ditaburi daun kemangi yang dibaluti dengan saus tomat dan lelehan keju mozarella, dan terakhir ialah hidangan piza Barbecue Chicken.



Jumat (19/11), Media Indonesia menjajal beberapa hidangan andalan dari Pizzeria, salah satunya The Carnivore. Sesuai namanya, hidangan ini kaya akan daging. Pada bagian atas piza, terdapat taburan sosis sapi, ragout daging sapi bolognaise, pepperoni daging sapi, dan dibaluti dengan saus tomat dan lelehan keju mozzarella.



Selain itu, kami juga mencoba varian menu andalan lainnya yaitu Spaghetti Pollo Fritto dengan spageti aglio olio (spageti dengan minyak bawang putih), dipadukan dengan tomat ceri dan dilengkapi dengan ayam krispi yang menggugah selera.



Tak hanya itu, menu appetizer andalan yang melengkapi hidangan piza lainnya ialah Caesar Salad yang dihidangkan dengan selada romaine yang bertekstur lembut namun renyah bila digigit, dilumuri dengan saus caesar dan keju parmesan dan dilengkapi dengan potongan dada ayam saffron dan roti garlic yang renyah.



Untuk hidangan dessert, selain menu andalan Apple Pie, hidangan Chocolate Fudge juga tak kalah menarik. Chocolate Fudge disuguhkan dengan kue puding coklat yang lembut dibalut dengan coklat yang renyah dan dilengkapi dengan buah yang segar sebagai pelengkap. Tak hanya itu, sepiring hidangan Chocolate Fudge ini juga dilengkapi dengan ice cream vanila dan coklat.



Selain menu yang beragam untuk piza, pasta, appetizer, hingga dessert, Pizzeria juga hadirkan menu soup. Salah satu andalannya ialah Tomato Soup yang juga merupakan menu hidangan khas. Selain itu, juga tersedia mushroom soup. Sebagai pelengkap, Pizzeria juga hadirkan variasi minuman mulai dari white wine, red wine, beers, jus, kopi, teh dan lainnya.



Resep Puluhan Tahun



Executive Sous Chef The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Eric Kusnadi mengatakan jika piza yang memiliki aroma dan citarasa yang khas ini dibuat dengan resep yang sudah ada dan bertahan sejak puluhan tahun lalu.

"Kami menggunakan resep yang sudah cukup lama, sudah puluhan tahun dan bertahan cukup lama. Disini, kami juga menguasai resep-resepnya cukup lama juga sehingga bisa membuat menu yang khas berdasarkan pengalaman kami," paparnya.



Selain itu, hidangan-hidangan yang disajikan pun memiliki teknik khusus dalam pembuatannya. Contohnya saja, dalam pembuatan piza, untuk menghadirkan aroma yang khas digunakan jenis kayu yang khusus untuk pemanggangan piza ini.



"Piza yang adonannya tipis, kita panggang dengan suhu tinggi. Jadi pizanya krispi di luar dan dalamnya lembut. Jadi, kami lebih ke Italian Pizza. Kita pakai teknik pemanggangan yang tinggi lebih 300 derajat buat oven-nya. Selain itu, aroma yang khas dari piza juga dari jenis kayunya yang dipakai, kami memakai kayu pohon rambutan," jelasnya.



Indira Puliraja, Marketing Communication Manager The Sultan Hotel & Residence Jakarta menuturkan jika menu-menu yang tersedia juga disesuaikan dengan tema-tema yang sedang berlangsung seperti dalam perayaan HUT RI di bulan Agustus, Pizzeria hadir dengan beragam topping khas Indonesia, salah satunya ayam rica-rica. Sedangkan di hari valentine, Pizzeria menyuguhkan piza berbentuk hati.



Dia juga menambahkan, selain beragam hidangan yang dapat dipesan langsung di lokasi Sultan Pizzeria by The Sultan Hotel Jakarta, Pizzeria yang buka setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 11 siang hingga sembilan malam tersebut juga dapat dipesan di Traveloka Eat dan Grab Food. (RO/OL-09)