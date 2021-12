Electrolux Ajak Masyarakat Indonesia Berlaih ke Pola Makan Berkelanjutan

ELECTROLUX terus mempromosikan pola makan berkelanjutan melalui kampanye Make It Last. Electrolux pun meluncurkan rangkaian produk dapur UltimateTaste untuk menginspirasi konsumen tentang kebiasaan makan yang lebih baik dengan memberikan dukungan dan saran praktis.

Saat ini, 30% emisi global berasal dari industri makanan, namun sepertiga atau 1,3 miliar ton dari produksi pangan global terbuang sia-sia setiap tahunnya.

Di Indonesia, timbulan food loss and waste (FLW) dari 2009 hingga 2019 mencapai 23-48 juta ton/tahun atau setara 115-184 kg/kapita/tahun.

Baca juga: Ajak Olahraga di Rumah, Taiwan Excellence Gelar Zumba Online

Melalui Make It Last (Taste) – pilar pertama di antara tiga pilar kampanye Make It Last– Electrolux mempromosikan pola makan berkelanjutan dengan membantu konsumen mengurangi limbah makanan, mengadopsi pola makan nabati, dan meminimalkan kehilangan nutrisi saat memasak melalui berbagai peralatan dapur terbaik di kelasnya.

Kampanye itu telah diluncurkan ke kawasan negara Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika, dan akhirnya resmi diluncurkan di Indonesia pada penghujung 2021.

“Sebagai pemimpin global di industri kami, Electrolux menginspirasi dan memberdayakan konsumen untuk menjalani gaya hidup yang lebih baik dan lebih berkelanjutan. Kami mengajak masyarakat Indonesia untuk membangun budaya makan yang sadar, berkelanjutan, dan sehat sebagai pilihan utama,” kata Presiden Direktur Electrolux Indonesia Iffan Suryanto.

Electrolux berkolaborasi dengan Zero Waste Indonesia untuk menginspirasi masyarakat menjalani gaya hidup dan pola makan lebih berkelanjutan serta mencegah limbah makanan.

Sejak Oktober 2021, Electrolux telah meningkatkan kesadaran terhadap pola makan berkelanjutan di platform digital dan membuat gerakan #banyakinsayurnya.

“Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk meringankan dampak iklim, dan mengonsumsi lebih banyak makanan nabati adalah salah satu cara paling sederhana. Beralih ke pola makan nabati dapat membantu mengurangi dampak terhadap lingkungan dalam hal emisi karbon, jumlah oksigen, degradasi tanah, dan persediaan air,” kata PR Manager Zero Waste Indonesia Fildzah Amalia.

Kementerian Kesehatan menyarankan porsi sayur adalah sepertiga piring (setara dengan 150 gram atau satu mangkok sedang), dan porsi buah adalah sepertiga dari setengah piring (setara dengan 150 gram) sekali makan.

Sementara itu, Nana Mirdad dan Andrew White, pasangan selebritas dengan gaya hidup sehat, mengatakan, “Kami mencoba menjalani gaya hidup yang lebih sehat karena kami ingin tetap sehat dan fit di tengah kesibukan, jadi kami selalu menambahkan makanan nabati ke makanan kami. Ternyata makanan nabati tidak hanya baik untuk kesehatan kita, tetapi juga Bumi.”

Chef Yuda Bustara mengatakan, “Pola makan nabati jauh dari membosankan. Indonesia kaya akan sayur, buah, dan sumber makanan nabati lainnya. Kita bisa berkreasi dengan mencoba bahan baru atau mengeksplor resep dan metode memasak baru, tentunya dengan peralatan masak yang bisa membantu menyajikan menu yang sehat.”

Rangkaian produk UltimateTaste dilengkapi dengan fitur canggih yang membantu konsumen memanfaatkan sumber daya makanan secara lebih efisien saat memasak serta menawarkan solusi pengawetan makanan yang membantu mengurangi limbah makanan dan memastikan kualitas makanan. Teknologi utama meliputi:

Kulkas

Crisper TasteLockPlus menciptakan lingkungan yang tertutup dan lembab untuk mengunci rasa dan nutrisi lebih lama sehingga buah dan sayuran Anda tetap segar dan penuh rasa hingga 7 hari.

EvenTemp membuat makanan Anda enak lebih lama dengan meminimalkan fluktuasi suhu. Dengan mendinginkan setiap rak satu per satu, suhu yang konsisten dipertahankan di seluruh kompartemen, menjaga rasa dan tekstur lebih lama.

TasteGuard menggunakan filter karbon untuk menjaga lemari es Anda tetap segar, higienis, dan bebas dari bau yang tidak diinginkan yang dapat mengubah rasa dan bau makanan Anda.

Kompresor inverter NutriFresh menjaga suhu di lemari es Anda tetap konsisten untuk menghemat energi, sekaligus menjaga makanan dan minuman tetap segar.

Kompor induksi

Terinspirasi oleh kekuatan dan kinerja profesional, kompor induksi Electrolux dapat merebus 1 liter air hanya dalam 3 menit. Jadi Anda dapat menikmati masakan lezat dalam waktu singkat.

Nikmati hasil masakan yang lezat dan profesional sesuai dengan keinginan Anda. Kontrol daya tepat Electrolux memungkinkan Anda pindah dari panas tinggi ke panas rendah secara instan sehingga masakan Anda tidak akan pernah kurang matang atau terlalu matang lagi.

Kompor Induksi Electrolux memanaskan peralatan masak secara langsung sementara permukaan kompor tetap dingin dan aman, sehingga tidak ada kekhawatiran terkena panas secara tidak sengaja atau lingkungan memasak yang panas.

Memasak dengan kompor induksi akan 55% lebih efisien (pemanasan lebih cepat) dibanding kompor gas dan 20% lebih efisien dari jenis kompor listrik lain (kompor keramik).

Berkat permukaan kompor induksi Electrolux yang dingin, halus dan rata, tumpahan tidak menempel atau hangus, sehingga mudah dan aman untuk dibersihkan sekaligus.

Kompor gas

Kompor tanam dengan teknologi Eropa yang mengutamakan desain sekaligus keamanan.

Desain tungku premium dengan material baja cor (cast iron) memberikan sentuhan stylish sekaligus kokoh.

SABAF crown burner tidak hanya menghasilan kualitas pengapian yang baik, dengan api birunya sistem pengapian menjadi 56% lebih efisien.

Permukaan kaca tidak hanya tahan panas dan tahan benturan, tetapi juga tahan gores.

Microwave

Memberikan kenyamanan dalam menggunakan microwave, dengan kemampuan oven, grill, convection, steam dan aircook agar dapat memasak makanan lebih bervariasi dan lebih sehat (low fat).

Dengan program Autocook, memasak hidangan rumahan atau ala restoran hanya dengan 1 tombol saja, dengan pengaturan suhu sempurna dan memasak ideal untuk hasil masakan sempurna setiap saat.

Fungsi Steam membantu anda mempertahankan rasa makanan, menjaga cita rasa dan nutrisi makanan.

Fungsi Aircook dapat memberikan variasi bagi Anda si penggemar gorengan. Aircook mampu menggoreng tanpa minyak dan tentu saja tidak ada rasa bersalah mengonsumsi gorengan.

Panel sentuh yang intuitif. Microwave Anda jadi lebih menyenangkan.

Steam Oven

Dengan Steambake, Anda dapat membuat roti ala bakery di rumah Anda. Dengan menggunakan fitur steam yang akan membuat adonan mengembang lebih sempurna dibandingkan dengan oven pada umumnya. Steam yang memberikan efek lembut pada bagian dalam, sementara kombinasi udara panas akan membuat bagian luarnya glossy dan renyah.

Menambahkan fungsi steam dengan menekan satu tombol saat proses baking dengan menambahkan air pada bagian dasar oven. (RO/OL-1)