Studi : Indonesia Jadi Negara Paling Terdampak Perubahan Iklim 

BERDASARKAN studi betajuk Unprecedentend threats to cities from multi-century sea level rise yang disusun oleh sejumlah ahli dari Climate Central-AS, Princeton University-AS, Postdam Institute for Climate Impact Research-Jerman, Lamont-Doherty Earth Observatory-AS, dan Institute of Physics-Jerman pada 2021, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling terdampak dari adanya perubahan iklim.

Studi tersebut mengungkapkan bahwa dengan skenario emisi tinggi yang mengarah ke pemanasan global sebesar 4 derajat celcius dan kenaikan permukaan laut rata-rata 200 hingga 8,9 meter dalam 2.000 tahun, maka yang akan paling terdampak ialah 50 kota besar di Asia, salah satunya Indonesia.

"Berdasarkan proyeksi permukaan laut rata-rata, setidaknya satu negara besar di setiap benua kecuali Australia dan Antartika akan menghadapi paparan yang sangat tinggi. Banyak negara pulau kecil terancam dengan kerugian hampir total," ungkap penelitian tersebut.

Selain itu, dikatakan bahwa garis pasang dapat merambah di atas tanah yang ditempati sebanyak 15% dari populasi atau sekitar 1 miliar orang.

Ancaman-ancaman tersebut, bisa diatasi apabila mulai dari sekarang negara-negara dengan tertib melaksankan Paris Agreement.

"Perjanjian Iklim Paris kemungkinan akan mengurangi paparan sekitar setengahnya dan dapat menghindari ancaman yang terjadi," pungkas dia. (OL-7)