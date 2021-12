Wall Street English Indonesia Raih Penghargaan Industry Champions of the Year

WALL Street English Indonesia baru-baru ini menerima penghargaan dari The Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards, atau juga dikenal dengan sebutan ACES Awards dalam kategori Industry Champions of The Year.

Penghargaan yang menjadi tanda pencapaian dan apresiasi untuk komunitas belajar bahasa Inggris premium berbasis lifestyle ini diberikan pada tanggal 19 November 2021 dan diselenggarakan secara daring dari Kuala Lumpur, Malaysia.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap tim ACES Awards, jajaran panel juri serta penilai yang telah memberikan dukungan dan penghargaannya kepada kami, Wall Street English Indonesia," tutur Kish Gill, President Director dan CEO Wall Street English Indonesia.

"Bahwa pada dasarnya penghargaaan ini adalah buah dari semangat kami, misi kami, untuk terus membangun Indonesia yang lebih kompetitif melalui bahasa Inggris,” jelas Kish Gill.

Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi terhadap inovasi besar yang telah dilakukan oleh Wall Street English Indonesia sebagai langkah sigap bertahan di tengah pandemi.

Melalui transformasi digital yang telah diterapkan sejak April 2020, Wall Street English Indonesia mampu mewadahi kebutuhan belajar dari seluruh wilayah Indonesia dengan WSE GO, program full-online membership Wall Street English Indonesia.

WSE GO menjadi solusi yang dihadirkan Wall Street English di masa pandemi bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya dengan metode belajar yang komprehensif serta dapat diakses kapan saja dan di mana saja.

Inovasi tersebut membawa Wall Street English Indonesia tidak hanya bertahan namun juga bertumbuh dengan peningkatan jumlah member yang tercatat mencapai lebih dari 40% dibandingkan sebelum pandemi.

“Penghargaan ini menjadi reminder, pengingat atas komitmen kami terhadap bangsa Indonesia. Kepercayaan diri dalam berbahasa Inggris adalah bentuk winning mindset seseorang dalam menggapai impiannya, dan kami bangga dapat mewakili Indonesia di kancah Internasional,” lanjut Kish.

Pencapaian ini menjadi bagian dari upaya Wall Street English Indonesia untuk berkontribusi dalam memajukan anak bangsa melalui penguasaan bahasa Inggris selama 14 tahun terakhir.

Kish Gill, CEO Wall Street English, bersama Head of Departments WSE menerima penghargaan Industry Champions of The Year 2021 dari ACES Awards.

Sebagai informasi, ACES Award di bawah naungan MORS Group merupakan program penghargaan regional yang diberikan kepada individu dan perusahaan yang berkontribusi bagi komunitas serta masyarakat di kawasan Asia dalam berbagai bidang sejak tahun 2014.

MORS Group sendiri adalah organisasi yang didirikan tahun 2012 dengan misi membawa kisah sukses bisnis dan pemimpin di Asia ke panggung dunia untuk menunjukkan kepemimpinan dan keunggulan serta misi berkelanjutan bangsa Asia.

“Wall Street English Indonesia bukan hanya perusahaan yang menyediakan pembelajaran bahasa Inggris. Misi berkelanjutan dari Wall Street English adalah memberikan bekal yang dibutuhkan masyarakat untuk membangun hidup yang lebih baik ke depannya; untuk mereka sendiri, komunitas, dan negara,” tutup Shanggari Balakrishnan, CEO MORS Group melalui artikel pada laman ACES Awards.

Artikel dapat diakses melalui link berikut: https://www.acesawards.com/stories/leadership/wall-street-english-indonesia/. (RO/OL-09)