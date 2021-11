Gandeng Ilustrator Lokal, Termos luncurkan Produk Ramah Lingkungan

PANDEMI covid-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia selama hampir dua tahun terakhir memang menumbuhkan kebiasaan baru di tengah masyarakat, salah satunya dalam hal kesehatan. Masyarakat kini lebih peduli terhadap kesehatan mereka.

Berangkat dari situ Thermos kembali memperkenalkan botol minuman edisi khusus yang bertemakan Shade of Cats. Tidak sekadar botol, mereka menyematkannya dengan karya seni. Untuk itu mereka menggandeng ilustrator Indonesia, Ayang Cempaka.

Thermos X Ayang Cempaka merupakan rangkaian Tumbler atau botol minuman edisi khusus yang mengangkat berbagai macam tema menarik dan unik yang ada di Indonesia. Pada edisi khusus kali ini Ayang Cempaka menuangkan kreativitasnya melalui desain gambar yang mengangkat tema berbagai jenis ras kucing yang ditampilkan dengan cantik pada botol Thermos.

Ayang mengekspresikan kecintaannnya terhadap kucing melalui gambar yang unik dan stylish yang menjadi ciri khasnya. Ada berbagai macam jenis ras kucing dan setiap kucing memiliki ciri bentuk fisik, warna bulu serta karakter dan tingkah laku yang lucu. Di Indonesia sendiri kucing menjadi salah satu hewan peliharaan favorit dan berdasarkan hasil survei Rakuten, Indonesia merupakan negara dengan populasi kucing terbanyak se-Asia dengan persentase sebesar 47% penduduknya memelihara kucing.



“Untuk edisi Thermos kali ini saya terinspirasi oleh kucing, saya ingin menampilkan desain gambar kucing beserta karakternya yang lucu dan menggemaskan. Sebagai pecinta kucing, saya melihat Indonesia sebagai salah satu negara yang penduduknya paling banyak memelihara kucing. Melalui tema ini saya juga ingin memberikan informasi dan fakta unik mengenai dunia kucing, memiliki kucing itu sangat mudah, namun dibutuhkan komitmen dan tanggung jawab yang besar untuk mengurusnya sepanjang hidup baik secara finansial maupun emosional, Semoga dengan hadirnya Thermos edisi khusus Shade of Cats ini dapat menginspirasi dan memberikan atensi bagi para pecinta kucing di Indonesia,” ujar Ayang.



“Thermos X Ayang Cempaka Shade of Cats edisi khusus ini kami hadirkan untuk para pecinta binatang khususnya pecinta kucing dan menjelang akhir tahun ini. Kelebihan dari produk Thermos adalah dapat menyimpan minuman favorit baik itu panas atau dingin, dan produk Thermos terbukti dapat menjaga suhu air tetap terjaga dengan baik dalam jangka waktu yang cukup lama,” tambah Marketing Manager PT Thermos Indonesia Trading, Andriani Melissa.



Untuk koleksi Thermos X Ayang Cempaka edisi khusus ini dapat dibeli di Tokopedia melalui Official Store Thermos Indonesia dan setiap pembelian produk Thermos ini akan mendapatkan voucher sebesar 10% untuk belanja di store Whiskas dan untuk 20 pembeli pertama juga akan mendapatkan free Whiskas dry food.



Thermos komit menciptakan produk berbahan stainless steel yang ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan. Materi yang digunakan pada setiap produk tidak mengandung materi plastik yang berbahaya, diciptakan dengan menggunakan teknologi dari Jepang yaitu insulation vacuum untuk mencegah perubahan suhu udara sehingga suhu air tetap terjaga dengan baik. Produk dari Thermos telah terbukti dapat menjaga suhu air tetap sama dan tahan lama, memiliki kapasitas air sebesar 500 ml, dengan bobot yang ringan untuk dibawa, anti bocor, Thermos sangat praktis digunakan dimana saja dan dapat membantu menemani aktifitas masyarakat dimusim pandemi saat ini.



“Kami berharap dengan hadirnya botol minuman terbaru Thermos X Ayang Cempaka ini dapat memberikan manfaat dan juga inspirasi melalui setiap gambar yang kami tampilkan pada setiap botol Thermos dan juga dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehat masyarakat saat ini. Semoga dengan menggunakan produk yang aman dan ramah lingkungan kita juga bisa menjaga kondisi tubuh tetap sehat agar terhindar dari berbagai virus berbahaya,” kata Andriani.



Thermos terus berkomitmen untuk memberikan kualitas terbaik dari segi produk, keamanan, dan kenyamanan bagi keseharian setiap individu. Hadir di Indonesia sejak tahun 2015, Thermos telah menjadi brand yang melekat di setiap kalangan, baik tua maupun muda dan tradisi kualitas yang dimiliki Thermos menjadi warisan bagi keluarga Indonesia. (RO/A-1)