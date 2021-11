Rumah Sakit JIH Solo Memberikan Solusi Bagi Pasutri yang Mendambakan Buah Hati

Belum lama hadir dua tahun lalu, Rumah Sakit (RS) JIH Solo sudah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Tak bisa dipungkiri jika pelayanan yang diberikan rumah sakit ini sangat memuaskan, layanan kesehatan yang diberikan pun bertaraf internasional dengan sentuhan budaya lokal.

"Rumah Sakit JIH Solo ini perkembangannya luar biasa, baru dua tahun berdiri tapi sudah banyak pihak yang kagum dengan perkembangan JIH Solo," ujar Nuzul, Marketing Manager RS JIH Solo.

RS JIH Solo sendiri telah berdiri sejak November 2019 lalu di bawah naungan PT Yabinstra Medika Farma (PT YMF), yang juga merupakan ekspansi dari Rumah Sakit JIH Yogyakarta. Berada di lokasi yang strategis yakni di Jl. Adisucipto No. 118, Jajar, Laweyan, memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk menjangkau RS JIH Solo.

Pertumbuhan RS JIH Solo yang sangat pesat ini didukung oleh para tenaga medis profesional dan ramah melayani pasien.Tak berhenti di situ saja, RS JIH Solo juga memberi pelayanan terpadu satu pintu atau one stop service untuk menunjang kesehatan masyarakat. Salah satu one stop service yang dapat dibanggakan rumah sakit Kota Bengawan ini adalah Moms and Kids Center.

Seperti namanya, Moms and Kids Center adalah layanan khusus dari program kehamilan hingga proses melahirkan serta perawatan ibu-anak setelah melahirkan dan dilahirkan. Seakan memberi angin segar bagi para pasangan Suami-Istri (pasutri) yang sedang berusaha memiliki buah hati, RS JIH Solo menghadirkan program hamil yang terperinci di dalam Moms and Kids Center.

“Bagi ibu yang belum kunjung hamil, kami menyediakan layanan klinik fertilitas yang didukung oleh dokter spesialis obsgyn konsultan fertilitas, dokter spesialis andrologi, dokter spesialis akupunktur, hingga psikolog. Sehingga baik pemeriksaan skrining maupun diagnosis hingga penatalaksanaan dapat dilakukan secara komprehensif sesuai dengan kebutuhan pasien” tutur Nuzul.

Seperti yang kita tahu, kesulitan memiliki anak tak melulu disebabkan karena masalah dari pihak perempuan saja, melainkan bisa juga terjadi karena masalah kesuburan pada pria. Karena kesadaran ini, RS JIH Solo pun menyediakan pemeriksaan kesuburan baik bagi para suami, maupun istri.

Tak berhenti pada dukungan dalam proses kehamilan, RS JIH Solo juga memberi layanan khusus ketika masa persalinan tiba. Bagi calon orang tua yang tak ingin melewatkan momen penting ini, RS JIH Solo bekerjasama dengan Nafas Pertama dan Bukaan Moment untuk mendokumentasikan proses melahirkan. Layanan ini juga sempat dinikmati oleh pedangdut Nella Kharisma saat melahirkan anak pertamanya.

“Dari persalinan sendiri, Kami menyediakan beberapa fasilitas, baik untuk persalinan normal ataupun caesar. Salah satunya adalah fasilitas birth documentary. Dalam fasilitas ini, kami bekerjasama dengan Nafas Pertama dan Bukaan Momen.”

Bagi para calon ibu yang mendambakan persalinan normal namun takut pada rasa sakit, RS JIH Solo memiliki solusinya melalui metode ELA (Epidural Labor Analgesia) dan ILA (Intrathecal Labor Analgesia). Walaupun begitu, calon ibu yang hendak melakukan proses melahirkan secara caesar tak perlu merasa khawatir, sebab rumah sakit yang terletak di kecamatan Laweyan ini juga menghadirkan program ERACS (Enhanced Recovery After Caesarean Surgery) dimana rasa nyeri pasca operasi akan minimal sekali sehingga proses pemulihannyapun berlangsung lebih cepat.

“Untuk kelahiran normal, kami menyediakan metode ILA dan ELA, yakni metode persalinan normal tetapi minim rasa sakit. Proses melahirkan dengan minim rasa nyeri ini adalah keunggulan dari RS JIH Solo. Sedangkan untuk operasi caesar, kami menyediakan prosedur ERACS. Prosedur ini memungkinkan sang ibu untuk segera mampu berdiri dan berjalan sehari setelah proses melahirkan,” jelas Nuzul.

Setelah berjuang melahirkan sang buah hati, para ibu pun akan dimanjakan dengan berbagai macam treatment yang mampu menenangkan diri sang ibu dengan creambath, pijat, serta breast care treatment.

“Setelah persalinan, para ibu akan kami tawarkan untuk menjalani berbagai treatment, seperti creambath, massage, serta breast care guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kondisi stres pasca melahirkan (baby blues).”

Jika si ibu saja dimanjakan dengan berbagai treatment relaksasi, si kecil pun tak luput dari perhatian para tim profesional di RS JIH Solo. Sebagai penanggulangan pada hal-hal yang tidak diinginkan mereka akan melakukan screening pada si kecil. Lalu apa saja tahapan screening yang akan dilakukan pada si kecil?

“Setelah bayi lahir, kami akan melakukan screening. Salah satu screening yang wajib kami lakukan adalah screening OAE (Oto Acoustic Emission). Screening ini dilakukan untuk mengetes pendengaran bayi yang baru lahir uguna mengetahui apakah pendengaran bayi terganggu ataupun tidak.”

Tak main-main sebagai one stop service untuk ibu dan bayi, RS JIH Solo pun menyediakan layanan inklusif untuk menunjang tumbuh kembang anak. Sebagai rumah sakit yang mengedepankan pelayanan, RS JIH Solo membuka akses seluas-luasnya bisa melalui WhatsApp, Instagram @rs.jihsolo hingga website http://www.rs-jih.co.id/

“Kami juga memiliki fasilitas tumbuh kembang anak, seperti baby spa, baby massage, dan terapi okupasi. Terapi okupasi sendiri diperuntukan bagi anak-anak yang memang menurut dokter memiliki keterlambatan pada kemampuan berbicara, atau anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Contohnya, anak yang di diagnosis dengan autisme akan kami sarankan untuk mengikuti terapi okupasi. Tak hanya terapis, kami pun menyediakan psikolog untuk mereka,” tutup Nuzul. (OL-12)